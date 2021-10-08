影／6.1地震襲日本 新北消防局輪值國際救援 整裝待命

日本共同社報導，日本氣象廳表示，10月7日在千葉縣西北部當地時間晚間10時41分發生規模6.1強震，地震深度約80公里，但沒有引起海嘯危機。埼玉縣南部和東京23區觀測到了日本標準震度5強搖晃，但相關當局警告，特別是接下來2至3天，可能發生規模較大地震。

本月輪值消防署人道救援縣市的新北市消防局收到日本發生大地震消息，已於7日晚上11時30分在消防局特隊大隊一樓車庫進行整備工作，結集29名國際人道救援搜救隊員，對行前進行健康評估、裝備點檢及秤重等工作，同時也考驗新北消防局特搜隊員應變災害能力。

新北市消防局特種搜救隊近年來曾參與日本311大地震、台南、花蓮震災搜救工作，富有支援國內外震災搜救經驗。本次又為輪值國際人道救援之縣市隊伍，面對大規模災害，新北市隨時做好準備，此次整備搜救器材包含生命偵測器材組，有影音、聲納及最新一代生命偵測雷達、破壞油壓器材組、支撐墊塊、照明器具等，將全面配合中央徵召前往日本協助救援。