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影／6.1地震襲日本 新北消防局輪值國際救援 整裝待命

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導
今天晚上10時許，規模6.1地震襲日本千葉縣，新北消防局輪值國際救援，已連夜整裝待命，配合中央徵召前往日本協助救援。圖／消防提供
今天晚上10時許，規模6.1地震襲日本千葉縣，新北消防局輪值國際救援，已連夜整裝待命，配合中央徵召前往日本協助救援。圖／消防提供

日本共同社報導，日本氣象廳表示，10月7日在千葉縣西北部當地時間晚間10時41分發生規模6.1強震，地震深度約80公里，但沒有引起海嘯危機。埼玉縣南部和東京23區觀測到了日本標準震度5強搖晃，但相關當局警告，特別是接下來2至3天，可能發生規模較大地震。

本月輪值消防署人道救援縣市的新北市消防局收到日本發生大地震消息，已於7日晚上11時30分在消防局特隊大隊一樓車庫進行整備工作，結集29名國際人道救援搜救隊員，對行前進行健康評估、裝備點檢及秤重等工作，同時也考驗新北消防局特搜隊員應變災害能力。

新北市消防局特種搜救隊近年來曾參與日本311大地震、台南、花蓮震災搜救工作，富有支援國內外震災搜救經驗。本次又為輪值國際人道救援之縣市隊伍，面對大規模災害，新北市隨時做好準備，此次整備搜救器材包含生命偵測器材組，有影音、聲納及最新一代生命偵測雷達、破壞油壓器材組、支撐墊塊、照明器具等，將全面配合中央徵召前往日本協助救援。

新北消防局長黃德清表示，因地震災難具有不可預測及高度破壞性的威脅，不斷更新先進裝備器材，加強技能訓練並熟悉裝備器材外，隨時進行緊急動員集結測試演練，以利驗證搜救隊伍集結整備情形。惟有不斷演練與整備投入，凝聚隊伍共識，強化救災能量方針，才能快速應變災害，將傷害減至最低，以確保人民生命財產安全。

今天晚上10時許，規模6.1地震襲日本千葉縣，新北消防局輪值國際救援，已連夜整裝待命，配合中央徵召前往日本協助救援。圖／消防提供
今天晚上10時許，規模6.1地震襲日本千葉縣，新北消防局輪值國際救援，已連夜整裝待命，配合中央徵召前往日本協助救援。圖／消防提供

日本 地震

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