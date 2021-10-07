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林口兩個里人口大爆炸 待議會審議通過將優先調整分割

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市府將優先推動林口湖南、南勢里分割作業，期盼紓解里長壓力。圖／新北市民政局提供
新北市府將優先推動林口湖南、南勢里分割作業，期盼紓解里長壓力。圖／新北市民政局提供

新北市近年部分地區人口成長快速，新北市府提出「里鄰編組調整自治條例」，今日在議會二讀通過，待三讀通過後，民政局將參酌地方反應，進行初評，在有急迫調整的里召開地方說明會，市府目前將鎖定林口湖南、南勢2里優先調整。外界最關心的為此案是否會影響到里長選舉，民政局長柯慶忠表示，若要重新編組或調整各里，依法應於每屆里長任期屆滿1年前公告，依目前進度來看，可能不會影響明年選舉。

新北市多年來有許多地區因人口移出、移入，出現不平衡的情形，像是林口湖南、南勢里的人口都已突破2萬人，導致里長負擔過重，這樣的問題逐漸浮現在各個地區。新北市府10年前開始推動「里鄰編組調整自治條例」，但因為地方聲音多加上選舉利益，導致此案延宕數年，直到今日才終於在議會通過二讀。

新北市議員蔡淑君表示，樂觀其成見到此案通過二讀，林口已經有出現湖南、南勢里人口都接近2萬8千人，且還在持續增加中，里長相當辛苦。不過，要將這樣的大里分割成4個里需要按部就班，預測未來人口都是需要考量的，希望市府能夠精準規畫，就算趕不上明年選舉也沒關係，她自己也會多加協助住些里長來做里民服務。

柯慶忠指出，里鄰調整會依據各個地區人口密度來畫分3個級距，分別是人口密度每平方公里5萬人以上的「高度密集地區」、每平方公里1萬人以上未達5萬人的「人口密集區」、每平方公里未達1萬人的「人口分散地區」。

柯慶忠表示，高度密集地區分割時會以1400戶至4500戶為一里、人口密集區會則以700戶2500戶為一里，人口分散地區則以100戶至2000戶。

至於外界關心是否會影響到明年選舉？柯慶忠指出，依法應於每屆里長任期屆滿1年前公告，但分割過程須與地方達成共識，並經過議會同意，應趕不上明年選舉，但市府會盡快展開林口區湖南、南勢等大里分割作業。

新北市府提出的「里鄰編組調整自治條例」推動10年，今日終於在議會二讀通過。記者張睿廷／攝影
新北市府提出的「里鄰編組調整自治條例」推動10年，今日終於在議會二讀通過。記者張睿廷／攝影

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