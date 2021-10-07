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新北加倍券遭批中獎率低 市府：預估比去年高三倍

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
五倍券政策推出後，新北也祭出「加倍券」，並在最近再度引起討論。圖／新北市經發局提供
五倍券政策推出後，新北也祭出「加倍券」，並在最近再度引起討論。圖／新北市經發局提供

新北近來再宣傳加倍券，市議員戴瑋姍質疑，加倍券整體領取流程困難，且中獎率低，還只限新北市民，經濟效果恐受限；新北經發局長何怡明強調，這次規模相當龐大，中獎率也比以往高三倍，且新北經濟體夠大，期待透過城市內小型經濟循環救助底層經濟。

五倍券政策推出後，新北也祭出「加倍券」，並在最近再度引起討論，不過有議員質疑，新北的加倍券仍有許多問題，希望市府能再研議擴大加碼，甚至讓更多外縣市民眾能到新北消費。

戴瑋姍指出，新北加倍券數量太少，僅有31萬份，市民的中獎率只有7.69%，不只登記只能線上方式，要領券也僅有15個領取點，整個流程相當不方便。

戴瑋姍憂心，新北加倍券要到11月8日才公布中獎名單，也就是五倍券開跑的一個月後，屆時民眾恐怕早將手上的五倍券花掉，且這次還在六都中特立獨行，只限新北市民參與，恐因此流失消費力。

何怡明回應，其實這次加倍券比去年的5萬份多不少，總共有31萬份，相信參與抽獎的人數可能也會由去年的25萬人提高到40萬至50萬人，預估中獎人數也會提高3倍。

何怡明強調，中獎民眾可以到全新北1062家統一超商領券，且還能額外獲得免費的中杯美式咖啡（熱冰擇一）。她還說，這次發券量是各縣市中最多的，流量測試發現絕不輸疫苗登記預約。

何怡明指出，新北加倍券於11月8日公布中獎名單，除顧及五倍券第二波領券人潮外，也希望對應上歡樂耶誕城及21個商圈的相關振興活動，而今年的使用範圍也比起去年僅有市場及夜市的情況擴大許多，多達1萬6000個攤位及店家能使用，規模是去年的好幾倍。

何怡明認為，新北有夠大的經濟體來做城市內的小型經濟循環，所以加倍券僅限新北市民抽獎，希望藉此把底層經濟救起來，這同時也算是特別回饋給這次在疫情中受創的新北市民。

新北近來再宣傳加倍券，市議員戴瑋姍質疑，加倍券整體領取流程困難，且中獎率低，還只限新北市民，經濟效果恐受限；新北經發局長何怡明強調，這次規模相當龐大，中獎率也比以往高三倍，且新北經濟體夠大，期待透過城市內小型經濟循環救助底層經濟。圖／取自戴瑋姍臉書
新北近來再宣傳加倍券，市議員戴瑋姍質疑，加倍券整體領取流程困難，且中獎率低，還只限新北市民，經濟效果恐受限；新北經發局長何怡明強調，這次規模相當龐大，中獎率也比以往高三倍，且新北經濟體夠大，期待透過城市內小型經濟循環救助底層經濟。圖／取自戴瑋姍臉書

戴瑋姍

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