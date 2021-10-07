交通宣導快閃活動 瑞芳警分局大玩魷魚遊戲

瑞芳警分局今(7)日在瑞芳火車站前辦理了交通宣導快閃活動，有警察大頭娃娃表演，以及搶搭魷魚遊戲熱潮，現場大玩123木頭人遊戲，希望在10月交通安全月，呼籲駕駛及行人小心路口，遵守交通規則。

根據統計，交通事故發生地點有近6成在路口，為了呼籲駕駛及行人路口慢看停、行人停看聽，今天瑞芳警分局就在瑞芳火車站前辦理了交通宣導快閃活動，更搶搭魷魚遊戲中123木頭人的熱潮，大玩行動劇，要讓民眾了解路口如虎口，需要停看聽。

現場還有可愛的警察大頭娃娃表演，有許多民眾上前一起拍照，現場十分熱鬧，交通部將今年10月列為「交通安全月」，以路口安全為主題，呼籲駕駛行經路口要停讓行人，行人過馬路要注意來車，路口安全大家一起守護。

瑞芳分局交通組長黃啟峰表示，瑞芳是好山好水的好地方，在周末及連假都會有很多人來遊玩，特別提醒汽、機車駕駛人，行經路口時要慢看停，遵守號誌不要闖紅燈，及不要紅燈右轉，行人經過路口要停看聽，遵照號誌來穿越馬路。

為了維護行人安全，瑞芳警分局將針對瑞芳火車站及九份老街等重要觀光要點執行交通大執法，針對「汽、機車不禮讓行人」、「行人未依標誌、標線、號誌指示穿越道路」、「闖紅燈及紅燈右轉」及「道路障礙」等違規加強執法取締，以維護用路人行的安全。