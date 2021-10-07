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氣候好又無颱風 三芝茭白筍雙重好滋味

觀天下 / 記者廖品涵／三芝報導
三芝茭白筍適逢早生種的尾聲，緊接者中、晚生種茭白筍就要登場，喜愛茭白筍的民眾不妨到產地走走。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝茭白筍適逢早生種的尾聲，緊接者中、晚生種茭白筍就要登場，喜愛茭白筍的民眾不妨到產地走走。 圖／紅樹林有線電視提供

每年中秋節到雙十國慶就是三芝茭白筍的產季，現在適逢早生種的尾聲，緊接者中、晚生種茭白筍就要登場，今年因為氣候好、沒有颱風，茭白筍不論質、量都相當不錯，喜愛茭白筍的民眾不妨到產地走走，可以一次品嚐到早生種與晚生種茭白筍的雙重好滋味。

三芝有機農場馬文權說，中秋節一直到雙十節都是三芝茭白筍的產季，早一波的早生種在中秋節前後，大家都在烤肉的時節出產，而現在正逢早生種的尾聲，緊接者中、晚生種茭白筍就要登場，在三芝有機農場裡，今年種植茭白筍，因為氣候好、沒有颱風的影響，生長的質量都相當好。

三芝有機農場馬文權再指出，今年茭白筍的生長，在氣候上可以說是幾乎沒有碰上什麼難關，因此也沒有受災減產的狀況，不過卻也因為氣候太熱，不少植株都有開花的問題，植株只要開花，就不會結筍，產量有些微受到影響，加上農業人口老化，茭白筍又多需人力親力親為照顧，不少老農退休、年輕人口沒有接力跟上，種植面積也面臨越來越少的狀態。

而現在正值茭白筍早生種接中、晚生種的時節，早生種筍肉較短但價格實惠，而中、晚生種筍肉長、甜度也佳，都是不錯的選擇，想要同時感受兩種茭白筍口感的民眾不妨趁著國慶連假到產地走走，一次品嚐早生種與晚生種茭白筍的清甜、爽口好滋味。

中秋節 國慶 颱風

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