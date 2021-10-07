疫情趨緩環境清潔動起來 石門尖鹿里辦淨灘

石門區尖鹿里內有山有海，終於等到疫情稍稍趨緩，里長邱朝欉辦理淨灘活動，要透過走出戶外的清潔，不只是牽起久久不見的街坊間情誼，更透過齊心合力的力量，將家園環境整潔做好，要提供民眾舒適的生活空間，也要給遊客乾淨舒適的觀光景緻。

市議員陳偉杰說，受到疫情影響，好久沒有舉辦戶外活動，近來終於盼來疫情趨緩，石門區尖鹿里號召民眾一起走出家門清潔環境，也因為時序進入秋季，即將轉換為東北季風到來，在海漂垃圾大量飄進來前，民眾要先清潔海岸線，而受到疫情影響，民眾想要國外旅遊短時間難以實現，國內旅遊正盛，因此也一定要來參與，除了展現守護環境清潔的決心，也要打造乾淨舒適的旅遊環境，吸引更多遊客前來觀光。

石門區長林俊宏表示，這是五月疫情停辦各里大小活動以來，第一場舉辦的戶外活動，可能是大家很久沒有外出聯誼，因此活動參與的相當踴躍，清垃圾的速度也是相當有效率，一袋袋的垃圾很快就被清潔出來，其中還是以塑膠垃圾、瓶蓋、保麗龍、以及碎玻璃為最大宗。

尖鹿里長邱朝欉說，尖鹿里內有山有海，期待透過走出戶外的清潔活動，不只是要聯繫久久不見的街坊情誼，也是要透過大家齊心合力的力量，將家園環境整潔做好，提供民眾舒適的生活空間，也要給遊客乾淨舒適的觀光景緻。