日本山形縣派員遊平溪 用直播視訊介紹天燈

平溪區的天燈國際聞名，現在受到疫情影響，導致遊客大減，日本的觀光客也無法前來遊玩，所以日本山形縣派代表來到平溪區，與東勢里紫東社區合作進行交流互動，以直播視訊體驗在地特色景點還有放天燈，以及帶回平溪區的特色農產品，要回到日本進行推廣。

由日本的導遊前來十分老街，透過與日本進行即時視訊，帶領日本朋友線上感受平溪區老街的氛圍，以及十分瀑布等景點，還有介紹平溪區的特色農產品，也幫日本朋友在天燈上寫上祈願的話語，讓遠在日本的朋友也能透過視訊先體驗放天燈。

東勢里長李明宏表示，這一次受到疫情影響，日本人沒有辦法來平溪遊玩，所以日本的山形縣派代表來交流，之後也會成為姊妹區，這次透過視訊放天燈，也會購買平溪的農產品帶回日本推廣。

平溪區農會理事長胡正吉表示，透過交流活動，要將平溪區的特色農產品推廣出去，也將日本的農產品推廣來平溪區農會，雙方互相合作，創造更大的商機。

透過這一次日本山形縣來平溪區進行交流，要將平溪區的許多特色的農產品，無論是珠蔥餅、山藥或是蜂蜜，都推廣出去，也將日本山形縣的特色產品也引進來，雙邊互相交流，創造商機，為農民爭取更大的福利。