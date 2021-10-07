熊好券延後因議會卡預算？北市府祕書長向議會道歉

台北市加碼五倍券推出台北熊好券，原定明天公開抽籤，不過北市府昨對外表示，除住宿券預算議會通過外，其他來不及，延至15日線上公開抽籤。對此，北市議會財建委員會不滿市府讓外界誤以為議員「卡預算」，今天審預算時仍決定暫擱，並譴責市府，要求在10月11日前向議會公開道歉。 對此，北市祕書長陳志銘下午在議會表示，因規畫時程上要搭配中央進度，急於上路，對預算程序不完備，這要道歉。

議員楊靜宇下午在議會質詢陳志銘，市府預算沒過，這件事是責任在誰？陳志銘說，在市府，因為沒有對議員溝通完。楊靜宇說，這筆5億元預算，9月10日市府將這筆墊付案預算發文到議會，9月15日議會開議，9月22日因柯文哲市長來議會報告追加減預算，沒有開大會，但9月29日議會程序會就把墊付款預算付委。

楊靜宇說，議會9月29收到文，財建委員會10月5日的工作報告就加審，今早特別再開一次工作報告，但這事講成是「議會議員沒有通過預算」，有失公允，市府都沒有動作還甩鍋議會，欠議會一個道歉。

楊靜宇說，據議事規則，已經付委的案件，不可能抽出來逕付二讀，否則財建委員會以後都不要審預算了，陳志銘則說，他昨天受訪發言，被片面解讀，造成議會困擾，這要道歉。

另外，議員徐弘庭質疑熊好券參與店家數量過少，陳志銘說已有8500家。徐弘庭也酸，市府一開始的目標要找8萬個店家，如今數量僅8千，柯團隊從「4%黨」變成「10%黨」。陳志銘強調，熊好券只有6億元的餅，若8萬家來分會太多，自己心中認為1萬個店家，會是比較理想的數字，也即將達標。