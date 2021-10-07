新北1062處統一超商 11月15日起可領加倍券送咖啡
新北市政府今天說，11月8日公告中籤名單後，11月15日到28日，新北共1062處統一超商門市可兌換「新北加倍券」，領券還送中杯熱美式咖啡。
新北日前公布15處領取加倍券，遭部分市民質疑地點太少；新北市長侯友宜下午在市府舉行的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會說，新北加倍券共31萬份，15日開放登記，31日在「新北振興加倍奉還」網站登記抽獎，也感謝超商業者願合作。
此外，民主進步黨籍新北市議員張志豪6日在新北市議會說，新北動用新台幣2.5億元災害準備金，作為新北加倍券經費，有違法之嫌。
侯友宜在說明會回應記者詢問時表示，依災害防救法規定，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）生物病原災害是災害之一，在法規災後復原重建範圍，動用災害準備金當新北加倍券經費絕對合法。
疫情方面，侯友宜說，目前全市居家隔離151人，疫情相對穩定，還是要繼續努力守得更好。
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