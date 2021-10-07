快訊

美最惡名昭彰「黃道十二宮殺手」是誰？調查團稱破解逾50年謎團

網友爆料不止肇逃「還涉賭」 陳柏惟這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市招商成績跳水式狂跌 王鴻薇：連2年慘輸新北市

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王鴻薇質詢，北市招商成績跳水式狂跌，輸給新北市。圖／取自北市議會網站
台北市議員王鴻薇質詢，北市招商成績跳水式狂跌，輸給新北市。圖／取自北市議會網站

台北市是首善之都，台北市議員王鴻薇今在議會質詢指出，北市去年招商創下史上最差成績，僅約40.6億，且不只去年，今年截至9月為止，台北市招商簽約金額也只有41.12億元，不但持續低迷，還連續兩年輸給新北市，台北市是首善之都，但新北市成領頭羊。對此，北市府表示，年底還有幾案會完成簽約，北市的金額數字會增加。

王鴻薇說，台北市促參案件總簽約金額的招商成績，一路從106年的299.86億、107年591.38億、108年913.75億，到109年大崩跌到只剩下40.6億，這個金額不僅輸給第一名新北市的224億，更還輸給台南市以及新竹縣。

王鴻薇指出，今年7月，新北市就已經風光宣布上半年招商成績達到70億，而根據台北市財政局提供的資料，台北市到今年9月底為止，已簽約金額還只有41.12億元。

王鴻薇表示，如果只是去年成績慘淡，還可以拿疫情當藉口，但同樣面對疫情，為何新北市就可以持續成長，在上半年就狠狠超車台北？

對此，北市產發局長林崇傑指出，這數據是北市促參案，是指公有土地拿出來招商，但到年底，北市還有幾個案子會完成簽約，數字會增加。

北市財政局長陳家蓁說，去年北市促參案僅40億，但今天下午副市長黃珊珊去行政院，這次財政部仍頒發促參獎勵給北市，是按件數來計，北市去年是受影響疫情，但士北科案推動招商做了調整後，促參案件數將是排六都第一。

王鴻薇質疑，為何北市金額少、件數多？是以數量取勝？陳家蓁表示，北市108年有兩大案，C1D1達471億，信義區公所地上權案也有270億，都是大案，去年只有40億，但士北科做調整，今年9月審標中，士北科年底簽約，將有300多億。

王鴻薇 疫情

延伸閱讀

為第一線里長發聲！北市議員提案里長優先施打流感疫苗

疫情波及！北市遭除籍數暴增3倍 王鴻薇轟：剝奪投票權

蔡政府6年花7年的錢 王鴻薇諷：塔綠班變「大力搬」

粉飾債留子孫？王鴻薇：前瞻軍購沒舉債？塔綠班還在騙

相關新聞

熊好券延一周上路、預算吵什麼？呱吉用PS5比喻網讚秒懂

台北熊好券延遲一周上路，北市議員邱威傑今天在臉書以PS5比喻熊好券，如果有一個小孩在班上炫耀自己剛買最熱門的PS5遊樂器...

被嫌地點太少太難領 新北加倍券在超商也能拿得到

新北市日前公布加倍券領取方法，但全市只有15處被不少人抱怨地點太少很難領，市長侯友宜今天宣布，等11月8日公告中籤名單後...

熊好券預算拚下周三過關 議員要求北市府須先道歉

台北市加碼五倍券推出台北熊好券，原定明天公開抽籤，不過北市府昨對外表示，除住宿券預算議會通過外，其他來不及，延至15日線...

台北人咀嚼滿滿回憶 33年的好味道

在知名的「洋蔥」餐廳，享受得不僅是料理，更喚起許多情感記憶，第一次的約會、求婚，領到第一份薪水，生日慶祝、考試通過、升遷獎勵等，創辦人盧俊雄說，他很高興「洋蔥」伴隨大家33年了，承載大多數台北人的共同回憶，美味始終不變，繼續為你我之間創造美好故事。

北市招商成績跳水式狂跌 王鴻薇：連2年慘輸新北市

台北市是首善之都，台北市議員王鴻薇今在議會質詢指出，北市去年招商創下史上最差成績，僅約40.6億，且不只去年，今年截至9...

遭質疑拿災害準備當加倍券 侯友宜：絕對合法

先前有議員質詢時指出新北市動用2.5億災害準備金作為新北加倍券的經費，質疑市府帶頭違法，市長侯友宜今天表示，依照災害防救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。