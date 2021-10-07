北市招商成績跳水式狂跌 王鴻薇：連2年慘輸新北市

台北市是首善之都，台北市議員王鴻薇今在議會質詢指出，北市去年招商創下史上最差成績，僅約40.6億，且不只去年，今年截至9月為止，台北市招商簽約金額也只有41.12億元，不但持續低迷，還連續兩年輸給新北市，台北市是首善之都，但新北市成領頭羊。對此，北市府表示，年底還有幾案會完成簽約，北市的金額數字會增加。

王鴻薇說，台北市促參案件總簽約金額的招商成績，一路從106年的299.86億、107年591.38億、108年913.75億，到109年大崩跌到只剩下40.6億，這個金額不僅輸給第一名新北市的224億，更還輸給台南市以及新竹縣。

王鴻薇指出，今年7月，新北市就已經風光宣布上半年招商成績達到70億，而根據台北市財政局提供的資料，台北市到今年9月底為止，已簽約金額還只有41.12億元。

王鴻薇表示，如果只是去年成績慘淡，還可以拿疫情當藉口，但同樣面對疫情，為何新北市就可以持續成長，在上半年就狠狠超車台北？

對此，北市產發局長林崇傑指出，這數據是北市促參案，是指公有土地拿出來招商，但到年底，北市還有幾個案子會完成簽約，數字會增加。

北市財政局長陳家蓁說，去年北市促參案僅40億，但今天下午副市長黃珊珊去行政院，這次財政部仍頒發促參獎勵給北市，是按件數來計，北市去年是受影響疫情，但士北科案推動招商做了調整後，促參案件數將是排六都第一。

王鴻薇質疑，為何北市金額少、件數多？是以數量取勝？陳家蓁表示，北市108年有兩大案，C1D1達471億，信義區公所地上權案也有270億，都是大案，去年只有40億，但士北科做調整，今年9月審標中，士北科年底簽約，將有300多億。