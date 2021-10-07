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鶯歌老街路面改善 新北：分段施工避免影響作息

中央社 / 新北7日電

新北市鶯歌老街規劃改造路面，立委蘇巧慧今天表示，路面改善工程要兼顧安全與在地民眾情感，保留意象並美化周邊環境。新北市府工務局說，將分段施工避免影響商家住戶作息。

民主進步黨籍立法委員蘇巧慧服務處今天發布新聞表示，鶯歌陶瓷老街是熱門景點與重要地標，多年前鋪設的花崗岩地磚已破損，沿育英街到尖山埔路的轉彎路段，常有機車、腳踏車族雨後打滑摔車。

市府工務局告訴中央社記者，新北市政府推動三鶯文創整合計畫，計畫改善鶯歌老街主要道路；其中育英街、部分尖山埔路的花崗石材鋪面，工務局養工處雖曾多次使用噴砂工法止滑，但效果不佳。

工務局說，經規劃育英街、尖山埔路將改為瀝青鋪面；重慶街、陶瓷街路段將維持石磚路面，預計11月進場施工，明年6月前完工。將採分段施工，並安裝臨時便道，避免影響商家住戶作息。

立委蘇巧慧表示，日前出席地方說明會時提出建議，鶯歌陶瓷老街歷經20多年前改造至今，許多鄉親都有深厚情感，不捨老街被拆除，但顧及行車安全不得不調整。希望納入在地居民意見，保留老街意象延續老街風貌；針對老街徒步區，新北市政府應優化人行動線。

蘇巧慧建議，陶瓷老街改善屬於新北市三鶯文創整合計畫的其中一環，老街改善完成後，應加入更多在地特色，美化人行道、植栽、學校周邊圍牆、遮雨棚。

老街 蘇巧慧

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