北市讓利回饋場地使用率僅0.9% 議員批評浪費資源

過去民間或非市府單位參與市府開發案、設定地上權或透過都市計畫變更取得容積獎勵，必須提供回饋給市政府。但議員許家蓓指出，以101大樓信義大廳為例，110年場地使用率為0.9%、太平洋SOGO為6%、交通部會議廳4%，形同浪費資源。北市產發局長林崇傑表示，市府討論過減少回饋空間，改為用代金獎勵，並允諾兩個月內回覆詳細規劃報告。

許家蓓表示，過去民間或非市府單位參與市府開發案、設定地上權或透過都市計畫變更取得容積獎勵，必須提供回饋給市政府。回饋的方式有「場地及設施回饋」以及「現金額度折抵」兩種，受理市府各機關可以申請使用。但她發現，提供給市府的回饋場地，市府每年不僅沒有使用完畢，連使用率也不佳。

關於現金折抵回饋，許家蓓指出，舉例而言，晶華酒店自98年起每年提供1000萬元現金回饋，文華東方則是自104年起每年提供180萬現金回饋，但從開始回饋迄今，回饋用不完，市府沒用完的現金額度高達1000多萬。

北市財政局長陳家蓁表示，有的單位不用在一年度內使用完畢，再加上今年疫情影響，市府也有主動向文華東方主動展延額度。

許家蓓進一步指出，另針對場地回饋部分，不僅要在當年度內使用完畢，使用狀況也都差強人意，以101大樓信義大廳為例，每年能夠讓市府使用208天，但110年僅使用2天，換算場地使用率為0.9%，其餘場地像是太平洋SOGO在場地使用率為6%、交通部會議廳4%。

許家蓓說，回饋場地是因為當年市府「讓利」給民間或其他單位，但市府得到回饋場地卻使用狀況不佳，形同浪費資源，更是市府與市民的損失。

林崇傑表示，已主動邀請活動單位實地場勘，並勤加宣導場地可全場租借、或是使用前半廳，配合主辦單位不同的規模需求。

許家蓓建議，市府也必須主動和回饋單位溝通是否能夠展延回饋期限，不能回饋也應檢討，是否改為代金獎勵等方式。對此，林崇傑表示，市府討論過減少回饋空間，改為代金獎勵，維護市府權益，並允諾兩個月內回覆詳細規劃報告。