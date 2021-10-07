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熊好券延一周上路、預算吵什麼？呱吉用PS5比喻網讚秒懂

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北熊好券延遲一周抽籤上路，台北市議員邱威傑今天在臉書以PS5比喻熊好券。圖／截自「呱吉」臉書粉絲團
台北熊好券延遲一周抽籤上路，台北市議員邱威傑今天在臉書以PS5比喻熊好券。圖／截自「呱吉」臉書粉絲團

台北熊好券延遲一周上路，北市議員邱威傑今天在臉書以PS5比喻熊好券，如果有一個小孩在班上炫耀自己剛買最熱門的PS5遊樂器，但實際上他還沒買，回家跟爸媽說，「同學吵著要來家裡玩，趕快幫我買PS5啦！」你會覺得如何？邱說，這正是近期北市熊好券與市議會間的爭議。底下也有數百網友留言，就是「先上車後補票」的概念。

邱威傑說，中央振興券政策出爐後，台北市研擬加碼方案，因為是憑空生出的新政策，會產生新成本，所以當然要送預算案進議會審查。但因審預算曠日費時，市府先提「墊付案」，意思是「市議會還沒有同意熊好券這個政策，但是先讓市政府墊付一筆款項，讓政策先行上路」。

邱威傑說，熊好券墊付款案進議會一讀時決議送財建委員會審查，但他認為，熊好券部分舉措所提交的報告，在成效評估過度空洞樂觀，目前招商也不如人意，甚至忽視去年三倍券加碼疏漏之處，所以他和政團夥伴要求更詳盡資訊。

邱威傑說，如果財建委員會輕率通過墊付款案，日後正式審查熊好券追加減預算案時，又遭多數議員反對，會發生什麼事？因那些墊付出去的款項沒有認列名目，錢出去了，恐變成無法核銷的爛帳。

邱提到，去年議會預算審查時，就發現台北市政府還有幾筆前總統陳水扁當市長時被反對的預算，過了快20年，還無法獲得議會同意通過，變成財政紀律上的漏洞。

邱威傑說，疫情期間百廢待舉，許多紓困措施都需緊急追加預算，過去近兩年議會幾乎不曾刁難過任何項目。但這次熊好券墊付款審查，北市府如果真的重視財政紀律，就應該認真應對市議會的質詢，交出合格的說明。

邱說，如果今天北市府先對市民誇下海口，卻未交付足以令審查機關信服的報告內容，就是市府的行政疏失，而不是議會應該委曲求全的責任，拿著即將上路的政策來給議會審查壓力，更不可取。

邱威傑說，北市議會今上午財建委員會續開臨時會，最後決議擱置部分提案，並且對市府作為提出正式譴責。議員並不反對民間的振興與紓困，但錢仍然要花在正確的地方。

北市 邱威傑 熊好券

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