三峽原民文化園區滯洪池快淹到住家 原民局將加大容量

位於新北市三峽的原住民文化園區8月時曾因大雨造成鄰近住家的滯洪池積水，居民擔心安全向議員楊春妹反映，經過1個月後還未改善。原民局表示，那邊大多時間是乾的，下大雨有水是正常，考量民眾有疑慮，會在12日進場把滯洪池挖深、挖寬，並把挖走的土壤再利用。

楊春妹表示，長期下來滯洪池都沒有定期清淤，已經阻礙排水防洪功能，遇到大雨就積水，居民苦不堪言，從8月大雨造成積淹後，上月22日已辦理會勘，並要求原民局所負責的滯洪池與周邊公共環境，要盡速清淤、公共環境的雜草要清除要清淤、不過至今未改善。

原民局指出，當初這個滯洪池是考量附近環境低窪所設，若因大雨讓滯洪池有積水屬正常現象，本是設立滯洪池作為防汛緩衝用的功用，順應民意，未來為讓滯洪池有更多容量，把池內加寬、加深。

楊春妹認為，現在的滯洪池嚴重影響族人安全跟自然環境，不只是8月有積水問題，到本月2日她又接獲族人反映，滯洪池內已達滿水位，且有蚊蟲以及臭味，一旁雜草依舊沒有除掉。

原民局長羅美菁接受議員宋雨蓁詢問此事進度時答覆，上月22日會勘後，因原民局同仁沒有相關工程背景，同月28日有協調三峽區公所工務課再去現場會勘，因牽扯到廠商跟報價問題，實際辦理並沒有延誤狀況。

原民局表示，目前已經找到廠商，預計12日會進場動工，預計花2周改善現況，所挖出來的土會先送檢驗，若品質允許，可以作為再利用土壤供族人種植，若不適合種植也會拿去工地使用避免浪費。原民局也說，滯洪池是預留空間，平時有水還可以養魚當成生態池，營造基地環境。