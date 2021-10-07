北市YouBike租借數回升 估10月中累計破2億人次

中央社 / 台北7日電

北市交通局今天表示，隨著COVID-19疫情趨緩及YouBike 2.0布點邁入660站，YouBike租借人數已回升至5月本土疫情爆發前的水準，累積租借人次估將在10月中突破2億人次。

台北市政府交通局今天召開記者會指出，北市YouBike 2.0自去年1月15日開始試辦，今年5月8日起正式營運，交通局即積極布點，目標今年底達到750站、明年底達1200站。

交通局運輸管理科技正鄭麗淑在會中表示，2.0的站點目前已達到660站，且隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩及站點增加，北市YouBike整體租借次數已恢復5月第3級警戒前的水準。

鄭麗淑指出，5月份1.0及2.0累計租借次數為195萬9232人次，到了9月份已回升至247萬3856次，其中1.0約占6成、2.0占4成。

鄭麗淑說，交通局為此攜手微笑單車公司籌劃慶祝活動，除了第2億人次租借的幸運兒將獲頒新台幣1萬元現金及YouBike 2.0造型悠遊卡1張外，第2億人次前、後的各5名幸運兒也能獲得全聯禮券500元及YouBike 2.0造型悠遊卡1張。

此外，鄭麗淑表示，即日起至11月6日止，在台北市租借YouBike每10次將獲得1次抽獎機會，獎品包含iPhone 13 128G、全聯禮券500元、YouBike運動提袋、YouBike 2.0造型悠遊卡及全家便利商店大杯冰拿鐵。

鄭麗淑說，微笑單車另外準備30張YouBike 2.0造型悠遊卡，即日起至21日止，只要在「YouBike大台北粉絲團」臉書（Facebook）粉絲專頁活動貼文下方回覆試卷，就有機會抽中。

YouBike 北市 悠遊卡

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