響應台灣女孩日 新北推系列「閱讀女力」活動

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
10月11日是「台灣女孩日」，新北市立圖書館淡水分館、新店分館、青少年分館、與石門分館特別推出一系列專屬台灣女孩的「閱讀女力」活動。圖／新北市立圖書館提供
10月11日是「台灣女孩日」，新北市立圖書館淡水分館、新店分館、青少年分館、與石門分館特別推出一系列專屬台灣女孩的「閱讀女力」活動。圖／新北市立圖書館提供

10月11日是「台灣女孩日」，新北市立圖書館淡水分館、新店分館、青少年分館、與石門分館特別推出一系列專屬台灣女孩的「閱讀女力」活動，鼓勵女孩透過閱讀提升知性魅力，勇敢築夢，從閱讀中汲取養分，發揮潛能，越讀越美麗。

新北市立圖書館表示，淡水分館10月9日邀請到曾在2013年打敗12萬人，成功擠進「世界最棒工作（The Best Job in the World）」徵選前三強的台灣女孩Cc謝昕璇，分享走遍世界、勇敢追夢的「C式人生」。10月11日將播放女性勵志電影「愛美獎行動」。

10月11日起至31日止則推出「女力出擊」書展與「起飛吧！擁抱夢想的女孩」DVD展，另外還有「揪閨蜜借好書」活動，女性讀者只要於活動期間內借閱10本書或參加線上講座，便可以抽女孩專屬的小清新悅讀杯。

另外，石門分館則特別為陪讀學童安排了「女孩的安全教育」課及「本土得獎女性作家好書展」；新店分館10月9日則舉辦「馬拉拉的上學路」繪本故事活動；青少年圖書館10月9日推出「女孩不設限」 女孩日電影，將一連播放「女性日常」、「霹靂嬌娃」、「居里夫人—放射永恆」三部女性為主題的電影，詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢。

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