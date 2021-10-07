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熊好券預算拚下周三過關 議員要求北市府須先道歉

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市財建委員會上午審議台北熊好券預算。記者楊正海／攝影
北市財建委員會上午審議台北熊好券預算。記者楊正海／攝影

北市加碼五倍券推出台北熊好券，原定明天公開抽籤，不過北市府昨對外表示，除住宿券預算議會通過外，其他來不及，延至15日線上公開抽籤。對此，北市議會財建委員會不滿市府讓外界誤以為議員「卡預算」，今天審預算時仍決定暫擱，並譴責市府，要求在10月11日前向議會公開道歉。

柯文哲上午表示，這筆預算經由議會通過後，將先由市府墊支以加速振興，但一定會尊重議會、通過議會法定程序，待今天財建委員會審議完成後，下周三赴大會二讀。

不過，今天財建委員會審議台北熊好券的市集券、饗購券共5億元預算時，包括委員會召集人楊靜宇、議員陳義洲、潘懷宗、李慶元、苗博雅、邱威傑、林瑞圖、林亮君、林穎孟等議員，均砲轟市府事前不溝通，卻在公開抽籤前說預算來不及通過，以致外界誤以為北市熊好券啟動延期的責任在於議會。

議員李慶元甚至指出，9月1日市府就公布要加碼五倍券推出台北熊好券，不和議會積極溝通，預算付委後卻要議會逕付二讀，議會認為不符程序，市府才緊急宣布延後抽籤。

議會財建委員會最後做出審查意見，將5億元預算暫擱，並認為北市不符合預算程序，在振興方案預算未通過前，即於9月1日大肆宣傳，並開始運作，同時託播媒體，且於議會開議後未積極與議會溝通，案經議會付委後，才請議會違反程序逕付二讀未遂。

另外，市府透過媒體發言歸責議會，以致社會誤認熊好券啟動延後的責任在於議會，因此委員會給予嚴厲譴責，並要求在10月11日前，向市民及議會公開道歉。

對此，市府發言人陳智菡指出，市府尊重議會的決議，也了解議會對於程序正義的重視與監督的用心，至於要用甚麼樣的方式，讓議會感受市府的誠意，會由內部討論，希望在議會的支持下，盡速帶動民間振興紓困工作。

北市 李慶元 住宿券

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