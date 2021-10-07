快訊

直播／第10輪BNT加開限8小時內預約！ 指揮中心下午2時記者會

基本工資連年調升無感？長期低薪才是勞工最深的痛

北北基桃眷村文化節開跑 線上集章抽好禮

中央社 / 台北7日電

台北市政府表示，北北基桃今年串連眷村文化節，攜手舉辦「拾眷集章」線上問答活動，31日前上「2021北北基桃眷村文化節」網站，回答眷村知識挑戰、完成集章即可抽眷村好禮。

為推廣眷村文化，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦及基隆市長林右昌今天在線上合體，宣布2021北北基桃眷村文化節「拾眷拼圖」系列活動開跑。

柯文哲表示，保存眷村文化象徵族群間的包容跟尊重，台北市有4個保存比較完整的眷村，包含中心新村、四四南村、煥民新村跟嘉禾新村，最早活化的四四南村已經在營運，中心新村則預計明年底完工，煥民新村跟嘉禾新村同樣都在整修當中。

柯文哲指出，這些眷村修復的硬體工程大概花了新台幣8億元，不過最重要的還是裡面的文化與歷史，今年台北市的眷村文化節系列活動將持續到24日，雖然因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情無法舉辦實體活動，但仍鼓勵市民朋友到各個縣市的眷村當中看一看、體驗文化。

北市府表示，2021北北基桃眷村文化節將以接力方式輪流開跑，台北市與新北市10月率先啟動，桃園市則接棒於2022年農曆年間舉辦，基隆市的眷舍與軍事景點也將推出許多活動與展覽，邀請全國民眾了解北北基桃眷村的故事，見證眷村文化的保存成果。

市政府說，即日起至31日止，民眾只要上「2021北北基桃眷村文化節」網站，回答眷村知識挑戰、完成集章即可參加抽獎，把4個縣市的限量眷村好禮帶回家。

侯友宜說，新北市的眷村大部分集中在新店、中和、永和及板橋一帶，推動眷村文化保存不分你我，這次4個縣市一起聯合、共好，相信可以把歷史文化永遠保留下來，並邀請大家到空軍三重一村參觀，欣賞、了解眷村文化。

鄭文燦表示，眷村文化是台灣在戰後非常獨特的歷史記憶，是非常可貴的台灣傳統，桃園有3大眷村文化園區，包含中壢的馬祖新村、龜山的憲光二村以及大溪的太武新村，其中馬祖新村跟太武新村已經是非常好的文創聚落，憲光二村則預計在明年開園，邀請民眾一同走走、逛逛。

林右昌表示，眷村文化是台灣歷史重要的一環，基隆則是大江南北來到台灣的第一印象，所以基隆的眷村特別多，主要又以海、陸軍眷村為主。

他說，眷村文化是他幼時生活成長的重要記憶，今年雖然因為疫情無法辦理實體活動，但改為線上舉辦是一個很好的模式，更顯示4個縣市對眷村文化的重視，很高興能一起努力。

眷村 基隆

延伸閱讀

北北基桃眷村文化節 空軍三重一村展女力智慧

台北眷村文化節10/9登場 拾眷拼圖尋找台北城眷村元素

北北基桃聯合宣傳「眷村文化節」 答對問題可抽大禮包

「柯侯鄭林」合體場面超冷 網友留言反掀白綠熱戰

相關新聞

台北人咀嚼滿滿回憶 33年的好味道

在知名的「洋蔥」餐廳，享受得不僅是料理，更喚起許多情感記憶，第一次的約會、求婚，領到第一份薪水，生日慶祝、考試通過、升遷獎勵等，創辦人盧俊雄說，他很高興「洋蔥」伴隨大家33年了，承載大多數台北人的共同回憶，美味始終不變，繼續為你我之間創造美好故事。

小朋友嗨起來！ 熊猴森樂園9日起放寬人流管制

廣受歡迎的新北「熊猴森樂園」已在本月初開放，新北水利局表示，近來疫情逐漸趨緩，再加上民眾防疫配合度高，因此將從9日起放寬...

熊好券預算拚下周三過關 議員要求北市府須先道歉

台北市加碼五倍券推出台北熊好券，原定明天公開抽籤，不過北市府昨對外表示，除住宿券預算議會通過外，其他來不及，延至15日線...

北市加碼補助電動機車 再加8千最高補助2萬7

因應2050年淨零排碳及鼓勵電動運具，台北市環保局推出「振興加碼、電動熊讚」方案，針對台北市民在10月8日起至12月31...

台北眷村文化節10/9登場 拾眷拼圖尋找台北城眷村元素

為推動保存眷村文化，北北基桃市長柯文哲、侯友宜、林右昌、鄭文燦今天首度雲端合體，共同行銷四縣市眷村文化節活動。北市文化局...

熊好券預算強過？議員表明不會配合 北市說尊重議會

熊好券原訂明天抽籤，昨天臨時宣布延後一周，由於熊好券除住宿券外，其他四種券的預算都還未過，台北市議員林穎孟今天說，議會對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。