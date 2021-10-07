北北基桃眷村文化節開跑 線上集章抽好禮

台北市政府表示，北北基桃今年串連眷村文化節，攜手舉辦「拾眷集章」線上問答活動，31日前上「2021北北基桃眷村文化節」網站，回答眷村知識挑戰、完成集章即可抽眷村好禮。

為推廣眷村文化，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦及基隆市長林右昌今天在線上合體，宣布2021北北基桃眷村文化節「拾眷拼圖」系列活動開跑。

柯文哲表示，保存眷村文化象徵族群間的包容跟尊重，台北市有4個保存比較完整的眷村，包含中心新村、四四南村、煥民新村跟嘉禾新村，最早活化的四四南村已經在營運，中心新村則預計明年底完工，煥民新村跟嘉禾新村同樣都在整修當中。

柯文哲指出，這些眷村修復的硬體工程大概花了新台幣8億元，不過最重要的還是裡面的文化與歷史，今年台北市的眷村文化節系列活動將持續到24日，雖然因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情無法舉辦實體活動，但仍鼓勵市民朋友到各個縣市的眷村當中看一看、體驗文化。

北市府表示，2021北北基桃眷村文化節將以接力方式輪流開跑，台北市與新北市10月率先啟動，桃園市則接棒於2022年農曆年間舉辦，基隆市的眷舍與軍事景點也將推出許多活動與展覽，邀請全國民眾了解北北基桃眷村的故事，見證眷村文化的保存成果。

市政府說，即日起至31日止，民眾只要上「2021北北基桃眷村文化節」網站，回答眷村知識挑戰、完成集章即可參加抽獎，把4個縣市的限量眷村好禮帶回家。

侯友宜說，新北市的眷村大部分集中在新店、中和、永和及板橋一帶，推動眷村文化保存不分你我，這次4個縣市一起聯合、共好，相信可以把歷史文化永遠保留下來，並邀請大家到空軍三重一村參觀，欣賞、了解眷村文化。

鄭文燦表示，眷村文化是台灣在戰後非常獨特的歷史記憶，是非常可貴的台灣傳統，桃園有3大眷村文化園區，包含中壢的馬祖新村、龜山的憲光二村以及大溪的太武新村，其中馬祖新村跟太武新村已經是非常好的文創聚落，憲光二村則預計在明年開園，邀請民眾一同走走、逛逛。

林右昌表示，眷村文化是台灣歷史重要的一環，基隆則是大江南北來到台灣的第一印象，所以基隆的眷村特別多，主要又以海、陸軍眷村為主。

他說，眷村文化是他幼時生活成長的重要記憶，今年雖然因為疫情無法辦理實體活動，但改為線上舉辦是一個很好的模式，更顯示4個縣市對眷村文化的重視，很高興能一起努力。