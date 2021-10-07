北市加碼補助電動機車 再加8千最高補助2萬7

因應2050年淨零排碳及鼓勵電動運具，台北市環保局推出「振興加碼、電動熊讚」方案，針對台北市民在10月8日起至12月31日止，無論換購或新購電動機車，均再加碼補助8000元，且不限使用振興五倍券，加碼補助數量以1萬輛為限，欲購從速。

北市府已公告「110至112年電動機車補助計畫」，然考量受疫情影響，百業蕭條，為配合振興經濟，北市再推「振興加碼、電動熊讚」方案，淘汰1至4期老舊機車換購電動機車、或新購電動機車，北市民購買電動機車日期只要在今年10月8日起至12月31日止，除可獲政府既有電動機車換(新)購補助外，可額外再獲8000元振興加碼補助金，最高可獲2萬7000元補助。

另外，北市交通局也推動電動運具促進計畫，北市換電站迄110年9月已達196站，建置密度達0.72站/公里，為六都布設最方便城市，預計到111年可增至250站以上。

此外，也提供電動機車四免優惠，包括免燃料稅、免牌照稅，以及北市電動機車數成長至13.5%前，北市停管處轄管路邊停車格與路外停車場停車皆享有免費優惠，公有充電站也提供免費充電服務。

環保局表示，柯市長推動減碳政策，電動機車補助目前仍有充足名額，將依送件先後，額滿為止。