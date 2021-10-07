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北北基桃眷村文化節 空軍三重一村展女力智慧

中央社 / 新北7日電

2021年北北基桃眷村文化節，新北以「眷詠年代」為主題，除線上民歌演唱會、眷村菜教學、復古老照片；空軍三重一村「眷村女力展」，展現物質缺乏年代的生活智慧與心靈的豐富。

北北基桃眷村文化節今天由4縣市首長舉行線上聯合記者會共同行銷，邀民眾一起參加及前往台北、新北、基隆、桃園的眷村文化園區旅遊，見證眷村文化的保存成果。

新北市政府文化局長龔雅雯接受中央社記者訪問表示，新北實體活動包括崇右科技大學的眷村音樂劇表演，及「眷村女力展」；其中，胡璉故居紀念館提供不少胡璉夫人的生活老物件及珍貴照片，10月23日起於空軍三重一村16號眷舍展出。

胡璉夫人展品的高爾夫球設備，包含3號、4號桿和4把推桿，復古的紅色皮桶可以外掛陽傘的設計，可看出當初生活的優雅風情。

文化局表示，胡璉將軍戎馬一生，戰功彪炳、功在國家；胡璉夫人與婦聯會為戰士做衣物，以雙手在動盪年代編織出最深的眷戀，展現眷村的女力。她是胡璉得力的賢內助，兩人常共同出席國家重大場合。

文化局說，蕭知三將軍夫人蕭張世英，今年90歲，從中國四川遷徙到台灣，定居三重一村半世紀，如今兒孫滿堂。蕭張世英曾經住過的16號眷舍院子，見證年代美好歲月。

在物資有限的時代，蕭張世英將家鄉四川料理回鍋肉，創意發揮成回鍋肉、連鍋肉、連鍋湯等3道料理，有菜、有肉、又有湯，充滿智慧。此次眷村女力展提供老照片及1950年的真絲旗袍，優雅細緻的風格經半世紀依然時尚雋永。

台北市長柯文哲在線上記者會表示，他自己最喜歡吃蔥油餅，方便又好吃，推薦給忙碌的人。他也以主辦城市邀請大家多到各縣市走走，瞭解四四南村等台北市4座眷村，一探過去眷村的生活樣貌。

新北市長侯友宜表示，喜歡吃牛肉麵，以往破案後就是請警察同仁吃牛肉麵。推動眷村文化不分縣市，可以學做菜、聽歌，今年「眷村女力展」串連新北的經驗與智慧。他邀請大家到空軍三重一村看展、參加活動、體驗眷村建築，展現4縣市900萬人口全體共好，一起共推大台北生活圈。

桃園市長鄭文燦表示，他很喜歡中壢區龍岡的米甘小吃，眷村文化是戰後特殊的歷史，桃園舉辦過21屆眷村文化節。目前推動太武新村等3大眷村文化的文創聚落，其中，馬祖新村等地保存文化與生活經驗，拉近距離的美食，也有文創市集與駐村藝術家。

基隆市長林右昌說，「貼鍋饅頭」是基隆的眷村美食，大江南北到台灣在基隆下船，自己的出生地旁邊就是眷村，本身成長過程，因為姑姑的因素，也有很多的眷村生活經驗。他推薦大沙灣歷史園區的基隆建實新村等生活與文化體驗。

新北文化局表示，眷村女力特展包括「姥姥媽媽的交誼廳」、「她們的廚房」、「眷美時光老物件」及「眷村女力影片放映區」，透過展覽懷念眷村的媽媽及姐妹們，用心撐起經濟，以智慧度過各種生活難題。女性角色不只是家裡的管家、財政大臣，在許多行業中也出現許多優秀的女性身姿。

眷村 基隆

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