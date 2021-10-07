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熊好券預算強過？議員表明不會配合 北市說尊重議會

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
議員林穎孟今天說，議會對人民的振興政策，基本上議員都會支持，但還是要經過今天委員會審議，及下周三大會通過，不要因為對人民美意，變成非法行政。圖／議員林穎孟提供
議員林穎孟今天說，議會對人民的振興政策，基本上議員都會支持，但還是要經過今天委員會審議，及下周三大會通過，不要因為對人民美意，變成非法行政。圖／議員林穎孟提供

熊好券原訂明天抽籤，昨天臨時宣布延後一周，由於熊好券除住宿券外，其他四種券的預算都還未過，台北市議員林穎孟今天說，議會對人民的振興政策，基本上議員都會支持，但還是要經過今天委員會審議，及下周三大會通過，若市府希望趕周五前上路，就需非法強行通過意願，議會不會配合，不要因為對人民美意，變成非法行政。

對於預算未過，台北市長柯文哲說「墊付是一定要墊付」，北市發言人陳智菡表示，這筆預算經由議會通過後，將先由市府墊支以加速振興，但一定會尊重議會、通過議會法定程序，等今天財建委員會審議完成後，下周三會到大會二讀。

陳智菡表示，北市府原本是希望明天熊好券公開抽籤，不過也希望民眾登記、或店家登記，若延後一周抽籤，可以將人數衝高，這也是還不錯。另外墊付案還有法定程序，議員認為程序完備才能通過，北市府尊重。

陳智菡表示，儘管住宿券預算已經通過，不過有議員對文化局及產發局提出的內容，還有些質疑，市府尊重。至於延後到15日抽籤，會不會到時候預算還沒過？陳智菡表示，大多數議員對於振興方案都支持，會持續與議員溝通。

另外，會不會擔心其他縣市將五倍券商機搶光？陳智菡表示，中央推出振興五倍券的時間，地方政府都有跟不上的問題，所以各縣市都有往後延狀態，尤其台北市加碼振興比較特別地方，是完全要留在台北市使用，完全不擔心被其他縣市搶光五倍加碼振興的問題。

北市 陳智菡 住宿券

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