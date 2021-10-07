台北眷村文化節10/9登場 拾眷拼圖尋找台北城眷村元素

為推動保存眷村文化，北北基桃市長柯文哲、侯友宜、林右昌、鄭文燦今天首度雲端合體，共同行銷四縣市眷村文化節活動。北市文化局表示，2021台北眷村文化節於10月9日至24日共有8場線上講座、2場導覽、5場線上戲劇放映會和線上影展，並串聯蟾蜍山煥民新村、北投中心新村以及嘉禾新村辦理工作坊及實體展覽等推廣活動。

北市府文化局表示，疫情下展現眷村文化互相支援扶持精神，這次邀請市民走入台北市四個眷村保存區域，尋找隱藏在你我身邊的眷村記憶。

至於今年台北眷村文化節主題「拾眷拼圖」是以拼圖為概念，尋找散落在台北城市的眷村元素，重新挖掘台北與眷村之間的密切連結。規畫舉辦2場導覽及8場線上講座，由作家焦桐導覽南門市場，探索記憶中的家鄉味；文史研究者鄭宗賢帶領民眾走進煥民新村及寶藏巖，觀察眷村文化在台北的當代樣貌。

另外，也會邀請張鐵志與蔡詩萍對談眷村文化記憶；小野、蘇偉貞、胡台麗等講者將以城市建築、流行文化、藝文作品、日常娛樂為主題進行講座，讓民眾認識不同面向的眷村故事，找回與生活中情感物件的連結，並與隱藏的眷村記憶相遇。

此外，為推廣眷村菜，本次眷村文化節精選北北基桃眷村菜餐廳推薦名單，讓民眾能夠藉由眷村料理的好味道，從舌尖喚起有關眷村的回憶。

北北基桃今年共同串連合作眷村文化節，攜手舉辦「拾眷集章」線上問答活動，即日起至10月31日止，民眾只要上2021台北眷村文化節官方網站，回答眷村知識挑戰，完成集章及填寫抽獎資訊，即可參加抽獎活動，把四座城市的限量眷村好禮帶回家。活動詳情可上「拾眷拼圖」官方網站( https://militaryvillagefestival.taipei )查詢。

北北基桃即日起將用接力方式舉辦眷村文化節，由台北市與新北市於10月率先起跑，再由桃園市接棒於2022年農曆年間舉辦，並且基隆市的眷舍與軍事景點也將有許多活動與展覽，邀請全國民眾了解北北基桃眷村的故事，見證眷村文化的保存成果。