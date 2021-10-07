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小朋友嗨起來！ 熊猴森樂園9日起放寬人流管制
廣受歡迎的新北「熊猴森樂園」已在本月初開放，新北水利局表示，近來疫情逐漸趨緩，再加上民眾防疫配合度高，因此將從9日起放寬人流上限至1500人，不過仍將保持單一出入口，且必須落實相關防疫措施。
新北「熊猴森樂園」是全台最大共融兼具全齡化堤坡特色滑梯樂園，總共有上百項遊憩設施，常吸引許多民眾、小朋友們前往遊樂，先前因疫情關係暫時關閉，本月初已經恢復開放，並維持場地人流管制1000人。
水利局指出，疫情在已逐漸趨緩，再加上「熊猴森樂園」在本月初開放後，民眾防疫作業配合度高，因此市府將於10月9日起放寬人流管制上限至1500人。
水利局強調，人流上限放寬後，仍將保持單一出入口（三重捷運站側），開放時間為上午8時至下午8時，民眾出入及遊玩仍必須落實相關防疫措施，包含實聯制、全程佩戴口罩、保持社交距離及禁止飲食等，全民共同防範疫情。
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