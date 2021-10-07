北市動物園天文館兒童新樂園 10/9起取消預約制

疫情趨緩，台北市教育局今天宣布放寬動物園、天文館等社教機關及兒童新樂園的管制措施，包含取消入場預約制及開放更多場館等，9日起開始實施。

台北市教育局今天表示，考量台北市已連續多日沒有出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，加上市民解禁呼聲不斷，因此決定再放寬社教機關及兒童新樂園的管制措施。

教育局表示，台北市立動物園、天文科學教育館及兒童新樂園將於9日起取消入園、入館預約制，改採容留人數上限管制，動物園每日容留上限為1萬人、天文館為1200人、兒童新樂園為4800人。

教育局指出，考量國外有靈長類動物染疫的案例，所以動物園除了熱帶雨林室內館外，其餘場館皆全面開放，並嚴格進行人流管制及定時清消，同時開放已施打第一劑疫苗的學生參與公共服務預約。

教育局表示，兒童新樂園將開放美食街營運、沙坑遊戲場，並開放室內兒童劇場「如果兒童劇團」假日營運，劇場須採梅花座、禁止飲食，演員須接種疫苗超過14日或有7日內檢測陰性證明，且不可與觀眾互動；天文館恢復週六夜間開放，並開放展示場兒童區與觀測室。

教育局提醒，管制放寬是以嚴謹的防疫為前提，請民眾進入各場館應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，並配合場館各項防疫措施，共同嚴守社區防線。