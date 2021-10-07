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北市鬆綁校園防疫 開放球類運動、吹奏樂器課程

中央社 / 台北7日電

北市校園防疫指引再鬆綁，教育局今天宣布，所有球類運動恢復正常授課，開放傳球、對打等，但游泳課仍暫緩實施；吹奏類樂器於演奏時可脫下口罩，但合唱課程仍需全程戴口罩。

台北市教育局今天宣布修正校園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關防疫教學指引，體育課程部分，即日起恢復各級學校辦理體育相關活動與課程，校內所有球類運動恢復正常授課，包括傳球、對打及團練活動等，不過游泳課程仍暫緩實施。

教育局指出，授課地點應優先選擇室外通風良好的場地，如果是在室內場地則應保持門窗開啟、維持空氣流通，並定期清潔消毒，且除了團練或對打外，課程期間須全程戴口罩，並保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交距離。

教育局提醒，球具、設備或器材在輪替使用前、後應徹底清潔消毒，團練前學生應以肥皂洗手或酒精進行手部清潔消毒，課程後須落實個人清消衛生，教師在實施競爭類型運動課程時，應減少活動中學生的肢體接觸，並隨時留意學生身體狀況。

競賽活動部分，教育局表示，國小僅開放跨班、不開放校際活動，國中、高中職在接種完疫苗14日後開放跨校及跨班體育活動訓練及競賽，校外體育活動依賽事主辦單位防疫計畫及指引落實辦理。

至於美術課程及表演藝術課程，教育局表示，課程及教學活動室內容留人數可以不受室內80人為限，而是以實際座位數入座，並不須梅花座或間隔座，室外則維持上限300人。

教育局指出，進行音樂課程時，學校應視需求加強防護措施，如護目鏡、面罩、隔板或其他可防止飛沫噴濺的相關設備，並訂定練習計畫備教育局查驗，在演奏吹奏類樂器時可以暫時脫下口罩，但不須演奏時應立即戴上口罩，並加強環境消毒。

不過，教育局表示，合奏課程以分流或分部練習為原則，吹奏類樂器不得公用，合唱課程仍須全程戴口罩。

教育局 口罩 體育

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