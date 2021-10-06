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影／開放不鬆懈！新北開放23家KTV視聽業復業 民眾搶唱
疫情微解封，新北市截至今晚7時共開放轄內23家KTV視聽業者復業，吸引不少民眾預約搶唱，新北市公安聯合稽查小組也大陣仗派員到板橋區兩家連鎖KTV業者 現場稽查，歡唱民眾都有全程配戴口罩及各別使用專屬麥克風，遵守相關防疫規定。
「開放不鬆懈。」新北市公安聯合稽查小組今晚由副市長劉和然帶隊前往板橋區星聚點和錢櫃兩家連鎖KTV進行稽查，劉和然表示，新北市目前停業中之休閒娛樂場所共341家，因疫情微解封共有56家向經發局申請復業，截至昨晚7時，包括17間KTV，2家MTV，4間網咖，共23家獲准通過恢復營業申請。
「終於可以唱歌了。」昨晚搶先預約到板橋星聚點歡唱的民眾表示，等了快5個月終於可以到KTV開心唱歌，感覺好棒。星聚點業者表示，一律採取預約制，以小包廂2人，中型包廂4人，大型包廂8人，採分層分流方式來管控人流，包廂使用後會整間進行消毒，間隔半小時再開放另一組民眾進場消費，且包廂內只能飲水，不得喝酒與飲食。
劉和然表示，全市目前開放的密閉空間場域如電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所自助式（KTV及電話亭式KTV）等，皆應落實預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流控管、禁止飲食等防疫措施；市府各單位也將加強宣導，且不定加強聯合稽查力道。
劉和然呼籲市民，解封後進入相關場所還是要遵守防疫規定，防範社區感染，呼籲店家及民眾持續落實防疫工作，共同維護防疫的成果。
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