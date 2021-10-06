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台北北區扶輪社捐百萬 助萬華弱勢生每人3800元

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北北區扶輪社有感於低收入戶學童家庭將面臨更嚴峻的生活考驗，特別設立「新冠肺炎急難救助獎學金」，提供萬華區公立國小低收入戶學生，每生3800元生活用品補助獎學金，捐贈總金額達200萬元。圖／教育局提供
台北北區扶輪社有感於低收入戶學童家庭將面臨更嚴峻的生活考驗，特別設立「新冠肺炎急難救助獎學金」，提供萬華區公立國小低收入戶學生，每生3800元生活用品補助獎學金，捐贈總金額達200萬元。圖／教育局提供

疫情影響下，台北北區扶輪社有感於低收入戶學童家庭將面臨更嚴峻的生活考驗，特別設立「新冠肺炎急難救助獎學金」，提供萬華區公立國小低收入戶學生，每生3800元生活用品補助獎學金，捐贈總金額達200萬元。

北市府為感謝台北北區扶輪社在這波疫情之下的暖心善舉，台北市長柯文哲今頒發感謝狀，期盼透過更多社會資源的挹注，提供弱勢家庭更及時完善的服務。

柯文哲表示，台北北區扶輪社自民國68年發起創立「親恩教育基金」迄今已40餘年，在社友的熱心捐款，使清寒學子在學期間免於匱乏安心就學。受疫情影響，公益募款更顯不易，惟弱勢關懷不因此中斷。

台北北區扶輪社長翁維駿表示，台北北區扶輪社自民國48年創立至今已逾60年，為國際扶輪3521地區歷史最悠久的扶輪社。此次獎學金之發放，首先以萬華區低收入戶學童家庭為目標，真正需要幫助者透過校方提出獎學金申請，也與校方窗口建立互相支援的緊密關係。

另外，翁維駿表示，也與全聯實業股份有限公司合作，以全聯愛心福利卡取代現金發放，除簡化校方行政程序，持卡者得依個別生活需求自行至全聯分店選購生活補給品與新鮮物資，以緩解經濟重擔。

疫情 低收入戶 柯文哲

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