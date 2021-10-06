為第一線里長發聲！北市議員提案里長優先施打流感疫苗

今年度公費流感疫苗開始接種，第一階段包含醫事人員、65歲以上長者等其它8類人員優先施打。台北市議員王鴻薇、陳炳甫、闕枚莎、吳志剛、徐弘庭表示，疫苗接種作業，許多里長也身在第一線協助，市府應該要優先為里長接種流感疫苗。

王鴻薇表示，從本土新冠肺炎疫情爆發前，里長就開始負擔居家檢疫工作，每日緊盯檢疫者，也要進行社區防疫宣導等工作。隨著5月疫情爆發，包含快篩、造冊施打疫苗，到現在替民眾上網預約接種，里長皆在前線協助相關作業，接觸人群眾多，工作量也大幅增加。

陳炳甫也指出，先前新冠肺炎疫苗的接種，里長就是中央認證的第一線人員，能夠優先施打。同樣道理，流感疫苗的施打作業，許多里長也是身在第一線張羅、協助，應該也要排在優先名單內。

台北市議員王鴻薇、陳炳甫、闕枚莎、吳志剛、徐弘庭今天已經提案，要求台北市政府優先為里長接種流感疫苗，保障身在第一線為民眾處理大小事務的人員，讓里長可以安心服務。