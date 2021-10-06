快訊

郭台銘會不會參選2024總統？鄭文燦稱「被騙過」這樣說

引退6年露面了！江蕙美成這樣 笑稱「有點緊張」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為第一線里長發聲！北市議員提案里長優先施打流感疫苗

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲10月1日帶頭流感疫苗施打，北市議員王鴻薇、陳炳甫、闕枚莎、吳志剛、徐弘庭等提案，許多里長也身在第一線協助，市府應該要優先為里長接種流感疫苗。圖／北市府提供(資料照片)
台北市長柯文哲10月1日帶頭流感疫苗施打，北市議員王鴻薇、陳炳甫、闕枚莎、吳志剛、徐弘庭等提案，許多里長也身在第一線協助，市府應該要優先為里長接種流感疫苗。圖／北市府提供(資料照片)

今年度公費流感疫苗開始接種，第一階段包含醫事人員、65歲以上長者等其它8類人員優先施打。台北市議員王鴻薇陳炳甫、闕枚莎、吳志剛、徐弘庭表示，疫苗接種作業，許多里長也身在第一線協助，市府應該要優先為里長接種流感疫苗。

王鴻薇表示，從本土新冠肺炎疫情爆發前，里長就開始負擔居家檢疫工作，每日緊盯檢疫者，也要進行社區防疫宣導等工作。隨著5月疫情爆發，包含快篩、造冊施打疫苗，到現在替民眾上網預約接種，里長皆在前線協助相關作業，接觸人群眾多，工作量也大幅增加。

陳炳甫也指出，先前新冠肺炎疫苗的接種，里長就是中央認證的第一線人員，能夠優先施打。同樣道理，流感疫苗的施打作業，許多里長也是身在第一線張羅、協助，應該也要排在優先名單內。

台北市議員王鴻薇、陳炳甫、闕枚莎、吳志剛、徐弘庭今天已經提案，要求台北市政府優先為里長接種流感疫苗，保障身在第一線為民眾處理大小事務的人員，讓里長可以安心服務。

流感疫苗 王鴻薇 陳炳甫 新冠疫苗

延伸閱讀

疫情波及！北市遭除籍數暴增3倍 王鴻薇轟：剝奪投票權

蔡政府6年花7年的錢 王鴻薇諷：塔綠班變「大力搬」

粉飾債留子孫？王鴻薇：前瞻軍購沒舉債？塔綠班還在騙

蔡英文自打臉…昔轟馬英九債留子孫 上任舉債近2兆

相關新聞

北市核准了！錢櫃、好樂迪等20家KTV今晚開唱

台北市政府商業處表示，北市有20家KTV業者申請復業，包括錢櫃、好樂迪、星聚點和聚唱等業者，今日已全數核准即起可營業，其...

為第一線里長發聲！北市議員提案里長優先施打流感疫苗

今年度公費流感疫苗開始接種，第一階段包含醫事人員、65歲以上長者等其它8類人員優先施打。台北市議員王鴻薇、陳炳甫、闕枚莎...

新北市KTV復業 副市長率隊稽查是否落實防疫

指揮中心在4日宣布，10月5日至10月18日維持二級警戒，娛樂場所如電子遊戲場、KTV、桌遊店等有條件開放。

買菜搭火車更方便 汐止山光里擬設Youbike站

汐止樟樹地區社區大樓多，不過，在樟樹一、二路底離市場或是火車站都有一段距離，所以，山光里一直希望能夠設置youbike租借站，在接獲陳情後，今(6)日新北市議員白珮茹會勘，針對樟樹二路330巷公車站牌旁的空地，預計明年規劃設站。

瑞芳四腳亭車站新亮點 彩虹鐵路柵欄好吸睛

瑞芳區四腳亭車站吉安宮前的鐵路柵欄，設置很久，風吹日曬雨淋之下，早已殘破不堪，造成環境上的不美觀，所以在吉安宮主委和里長的建議之下，新北市議員林裔綺就極力與台鐵協調和爭取經費進行改善，現在彩虹柵欄工程完成，成為拍照新亮點。

KTV開放慢？ 柯文哲：晚上10點開始營業要賣給誰？

KTV、MTV等開放營業，對於新北開放速度比北市快，台北市長柯文哲今天說，經濟部是前一天晚上六點公布細則，北市還要做表格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。