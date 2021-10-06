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國慶大會明預演 北市警公布相關交管措施

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
警方公布國慶預演活動相關交管措施。圖／警方提供
警方公布國慶預演活動相關交管措施。圖／警方提供

國慶籌備委員會訂於10月7日舉辦「國慶大會預演」活動，轄區警方為維護相關交通秩序及安全，針對台北市愛國西路、南海路、羅斯福路等，規劃交通疏導管制措施，今天下午公布相關交管措施，呼籲民眾提前改道、避免堵塞。

台北市警局中正二分局表示，交管期間為10月7日上午11時至下午5時，是狀況提前或延後。管制區域包含桃源街、博愛路以東；永綏街、襄陽路、忠孝西路以南；公園路以西；愛國西路以北等包圍區域。原則上管車不管人。

中正二分局轄內部分路段管制措施如下：

（一）重慶南路與南海路設置管制點管制車輛往北行駛。

（二）重慶南路與和平西路設置彈性管制點視狀況管制車輛往北行駛。

（三）牯嶺街與南海路設置彈性管制點視狀況管制車輛往北行駛。

（四）南昌路與南海路設置彈性管制點視狀況管制車輛往北行駛。

（五）愛國西路與延平南路設置彈性管制點視狀況管制車輛往東行駛。

（六）愛國西路與博愛路設置彈性管制點視狀況管制車輛往東行駛。

（七）愛國西路與重慶南路設置彈性管制點視狀況管制車輛往東行駛。

（八）愛國西路與公園路設置彈性管制點視狀況管制車輛往西、往東行駛。

（九）愛國西路與羅斯福路設置彈性管制點視狀況管制車輛往西行駛。

警方呼籲，相關管制措施將隨時提供警廣播報，駕駛人可隨時收聽路況報導，提前改道行駛，避開管制區域，勿違規停車，務必遵守路口員警指揮疏導，避免增加管制區域周邊道路車流延滯，共同維護交通順暢及安全。

警方公布國慶預演活動相關交管措施。圖／警方提供
警方公布國慶預演活動相關交管措施。圖／警方提供

南海 國慶 北市

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