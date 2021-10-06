災害準備金做加倍券 新北：生物病原屬天災

新北透過災害準備金來發加倍券，新北市議員張志豪今在議會指出，把災害預備金挪為新北加倍券，明顯違法。新北主計處長吳建國說，完全沒有違法，所謂災害在災防法包含風災、水災、地震，有生物病原，都屬於天然災害一部分。

張志豪說，根據「新北市政府天然災害救災經費處理作業要點第5點規定」，應以支應當年度發生的天然災害所需相關救災經費為限，而「災害防救法」也針對災害做了定義。難道可用災害預備金近31萬份加倍券。

張志豪表示，9月市議會總質詢，他就曾要求市長侯友誼動用第二預備金直接補助全市市場攤商和餐飲業者，以預備金來做紓困使用，但一再推拖，無視市民朋友需求；如今卻動支災害預備金來當成抽獎獎金，顯然違法。