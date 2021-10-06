新北111年6月 可線上支付違停拖吊、移置費

新北市府交通局今天表示，因舊契約尚未規範線上支付，目前車輛拖吊移置費、保管費仍須現金繳納；明年6月起，將要求得標拖吊業者裝設刷卡機，民眾可以非現金支付。新北市永和區市民今天反映，他今天前往某醫院就醫時，因違規停車遭拖吊。搭計程車前往領車時，可以行動支付刷卡，但拖吊卻需付現金才能領車。他認為不便民，且現在醫院繳費及繳其他罰單、學費都可以刷卡，新北市推動線上支付卻不如台北市。

新北市府警察局交通大隊表示，違規停車拖吊是屬於市府交通局主管業務，警察局派員警執行違規取締告發，後續收取移置保管費及代收違規罰鍰，由交通局執行。

新北市政府交通局停車管理科長許芫綺接受中央社記者電訪時指出，依照領車規定，民眾須繳納完車輛移置費及保管費才可領車離場。許芫綺表示，因拖吊契約還沒有屆滿，且原契約並未要求拖吊業者代收移置費及保管費需裝設刷卡機，因此，目前民眾需以現金繳納移置及保管費。許芫綺說，將於招標後，民國111年4月開始執行新的契約，並要求廠商明年6月前，完成引進非現金支付的相關系統，以便民服務。

至於交通違規罰款部分，新北市府交通事件裁決處長李忠台告訴中央社記者，如屬得以郵繳條款的交通違規案件，可多利用監理服務網或監理服務APP、行動支付（LINE PAY MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、元大銀行、街口支付）等進行線上繳納。他說，但若屬不得郵繳條款的交通違規案件，包括吊（扣）銷駕（牌）照，或有代保管物件者，仍無法透過代收機構繳納罰鍰結案，須至裁決處各辦公室服務窗口臨櫃辦理，或使用郵寄郵政匯票方式繳納罰鍰。