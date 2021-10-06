KTV開放慢？柯文哲：晚上10點開始營業要賣給誰？

KTV、MTV等開放營業，對於新北開放速度比北市快，台北市長柯文哲今天說，經濟部是前一天晚上六點公布細則，北市還要做表格，通知業者申請，業者來申請也是傍晚五點以後，不過若市府加夜班，審查完晚上10點，告訴業者「晚上10點開始營業，要賣給誰？」柯也嗆「說10月5日開放，10月4日才公布細則，你以為人家一個晚上都不要睡覺？」一開始就知道這個會出問題。

對於相關鬆綁，柯文哲說，政府做事還是要有計畫，要給人家前置時間，他一開始就知道這個會出問題，說10月5日說要開放，10月4日才公布細則，「你以為人家一個晚上都不要睡覺？」這還是要注意。

副市長黃珊珊也表示，中央原來規範六成以上打疫苗就可以開放，不過後來經濟部的指引，增加沒有打疫苗的也還要快篩，昨天本來有一些業者有送件，但中央的表格快篩無法填寫，許多業者也是今天零零星星才補件。

黃珊珊說，很多縣市應該是依照中央第一次講的，六成以上就開設，再請業者補件，另外，台北市還要加做消安、公安檢查，確認每個包廂都有實名制，並不是台北市故意延宕，有些縣市作法可能不一樣，北市府認為要確實後才開放。