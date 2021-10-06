新北動用災害準備金發加倍券挨批 市府指沒違法
民主進步黨新北市議員張志豪今天質詢指出，新北市政府動用災害準備金發放新北加倍券，有違法之嫌。新北市主計處長吳建國答詢表示，動用是符合災害復建，完全沒有違法。
新北市議會今天進行分組審查議程，張志豪在會中指出，新北加倍券的新台幣2.5億元經費是來自市府災害準備金，加倍券雖然優先照顧市民及境內商家，但把災害準備金挪為新北加倍券供抽獎，涉及違法。
張志豪表示，根據「新北市政府天然災害救災經費處理作業要點」第5點規定，應以支應當年度發生天然災害所需相關救災經費為限；而「災害防救法」也針對災害做了定義，「侯市長把救災經費拿來作為抽獎金，根本就是違法使用！」
對此，吳建國答詢指出，這完全沒有違法問題，因為災害定義，除風災及雨災，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）生物病原災害也是天然災害。
吳建國說，因COVID-19疫情而推動加倍券，主要是依據災防法規定，災防經費應用於搶救及復建，振興經濟也是復建的一部分，因此，才會動用災害準備金2.5億元支應31萬份加倍券，另印製等行政作業費動支2700萬元。
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