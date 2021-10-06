快訊

嘉義縣79歲翁昏迷摩鐵不治 同房婦人：約來剪頭髮

鄭文燦為兒子減肥 卻害「他」差點被小英主席開除黨籍

新北動用災害準備金發加倍券挨批 市府指沒違法

中央社 / 新北6日電

民主進步黨新北市議員張志豪今天質詢指出，新北市政府動用災害準備金發放新北加倍券，有違法之嫌。新北市主計處長吳建國答詢表示，動用是符合災害復建，完全沒有違法。

新北市議會今天進行分組審查議程，張志豪在會中指出，新北加倍券的新台幣2.5億元經費是來自市府災害準備金，加倍券雖然優先照顧市民及境內商家，但把災害準備金挪為新北加倍券供抽獎，涉及違法。

張志豪表示，根據「新北市政府天然災害救災經費處理作業要點」第5點規定，應以支應當年度發生天然災害所需相關救災經費為限；而「災害防救法」也針對災害做了定義，「侯市長把救災經費拿來作為抽獎金，根本就是違法使用！」

對此，吳建國答詢指出，這完全沒有違法問題，因為災害定義，除風災及雨災，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）生物病原災害也是天然災害。

吳建國說，因COVID-19疫情而推動加倍券，主要是依據災防法規定，災防經費應用於搶救及復建，振興經濟也是復建的一部分，因此，才會動用災害準備金2.5億元支應31萬份加倍券，另印製等行政作業費動支2700萬元。

COVID-19 疫情 民進黨 張志豪

延伸閱讀

新北加倍券如何用 綠議員、副發言人隔空交鋒

新北加倍券留不住商機？ 侯友宜：抽獎會超乎想像

張錦豪、張志豪、張之豪3議員傻傻分不清 他喊冤沒偷生

中和原國管院操場作社宅？ 議員：壓縮民眾運動空間

相關新聞

預算未過！台北熊好券開跑倒數 緊急宣布延後一周上路

台北市加碼五倍券推出台北熊好券，原本第一波活動10月8日開始，北市府原定10月8日公開抽籤，不過北市府在抽籤倒數最後不到...

熊好券延長一周台北通未立即更新 林穎孟轟柯文哲「落漆市長」

開跑倒數，北市府今天緊急宣布，熊好券意願登記延長至10月14日、10月15日線上公開抽籤。台北市議員林穎孟說，熊好券總共...

北市議會審「熊好券」墊付案未過 議員：先喊才送

北市議會下午對於熊好券墊付案進行黨團協商，經過議長裁示，熊好券預算還是要交付委員會審查通過。隨後，北市府緊急宣布，台北熊...

惡徒接連到深山偷倒廢棄物 新北石門地主依法得先自行清理

又有不肖人士到石門深山偷倒廢棄物，遭偷倒地主陳先生無奈，在找不到兇手的情況下，他依法必須先自行清理，如今還沒清完又被偷倒...

買菜搭火車更方便 汐止山光里擬設Youbike站

汐止樟樹地區社區大樓多，不過，在樟樹一、二路底離市場或是火車站都有一段距離，所以，山光里一直希望能夠設置youbike租借站，在接獲陳情後，今(6)日新北市議員白珮茹會勘，針對樟樹二路330巷公車站牌旁的空地，預計明年規劃設站。

瑞芳四腳亭車站新亮點 彩虹鐵路柵欄好吸睛

瑞芳區四腳亭車站吉安宮前的鐵路柵欄，設置很久，風吹日曬雨淋之下，早已殘破不堪，造成環境上的不美觀，所以在吉安宮主委和里長的建議之下，新北市議員林裔綺就極力與台鐵協調和爭取經費進行改善，現在彩虹柵欄工程完成，成為拍照新亮點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。