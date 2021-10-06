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惡徒接連到深山偷倒廢棄物 新北石門地主依法得先自行清理

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北環保局和警方昨前往遭偷倒廢棄物現場搜尋蛛絲馬跡。圖／新北市環保局提供
新北環保局和警方昨前往遭偷倒廢棄物現場搜尋蛛絲馬跡。圖／新北市環保局提供

又有不肖人士到石門深山偷倒廢棄物，遭偷倒地主陳先生無奈，在找不到兇手的情況下，他依法必須先自行清理，如今還沒清完又被偷倒，真擔心損失無處求償；新北環保局強調，一直在積極蒐證中，過去也破獲類似案件，決不讓兇手逍遙法外。

新北石門深山一處山坡地遭不肖人士偷倒廢棄物，從9月到現在都找不到兇手，就連環保局用來蒐證的監視器都被偷走，地主陳先生因此還得負責清理及改善，讓他相當無奈。

地主陳先生表示，自己在9月接到新北環保局的通知，限期改善土地上的廢棄物，否則最高就得開罰6000元，但明明不是他所為卻還要清理，真的令人疑惑，若遲遲抓不到兇手，這損失又該由誰來負責。

環保局表示，依廢棄物清理法第11條規定，會請土地或建築物的所有人、管理人或使用人，基於應有維護義務先清除，以維護環境整潔，避免影響公共衛生，若未來抓到兇手，地主可再跟兇手求償。

環保局強調，地主也同意清理，只是清理到一半又被偷倒廢棄物，地主擔心多花時間清理下會產生罰款，但其實這情況會延長時間讓地主去清理，不會因超時產生罰款。

環保局指出，目前蒐證用的監視器已經遭兇手偷走，但該處地點偏僻，警方監視器也很難依照行車軌跡找到相關車輛，但接下來一定會再設法裝監視器蒐證，決不讓兇手逍遙法外。

環保局坦承，目前這種偷倒很難完全遏止，只能透過嚴罰、嚴抓及重罰全力防止，其實新北近年來已經少了很多類似案件，且環保局都與警方主動出擊，相信不久後就會破案。

廢棄物 監視器 新北 石門

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