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北市議會審「熊好券」墊付案未過 議員：先喊才送

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市府今天緊急宣布，台北熊好券意願登記延長至10月14日、預定10月15日線上公開抽籤。圖／北市府提供
北市府今天緊急宣布，台北熊好券意願登記延長至10月14日、預定10月15日線上公開抽籤。圖／北市府提供

北市議會下午對於熊好券墊付案進行黨團協商，經過議長裁示，熊好券預算還是要交付委員會審查通過。隨後，北市府緊急宣布，台北熊好券意願登記延長至10月14日、預定10月15日線上公開抽籤。議員認為，不確定墊付案與登記延後的關係，不過當時市府提出熊好券，也是喊在前面才送墊付案。

議員梁文傑表示，市府希望熊好券先用墊付方式，等同議員將來替預算審查背書，最後經過議長裁示，熊好券預算還是要交付財建委員會審查。

議員林亮君表示，議員對於振興活動都相當支持，不過預算案昨天才交付財建委員會，有些資料還需要局處提供，因此熊好券仍需按照流程於明天交付審查。如今熊好券登記延後，她說，不確定與此事有無關聯，但是熊好券抽獎與預算通過兩者互不影響，當時市府提出熊好券，也是喊在前面才送墊付案。

至於預算審查通過之前，市府是否可以進行熊好券抽籤？梁文傑表示，市府可以抽籤，民眾也可以前往店家消費，但是在預算案未通過前，店家無法向市府兌換現金。

北市 梁文傑 熊好券

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