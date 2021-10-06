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北市請公傷假近2千人 議員質疑：慰問金發放不到2成

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導

北市議員王浩在民政部門質詢時提出，104至109年市府共計編列4700萬元慰問金預算，但六年間因公受傷請公傷假的人數就近2000人，慰問金發放比例甚至不到2成。他建議，市府應重新檢討核定標準和程序，並主動協助同仁申請慰問金。北市府人事處表示，公務員若是在上、下班途中受傷只能申請公傷假，無法申請慰問金。

依「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」規定，公務員若是因公傷亡將發放慰問金，依現行規定受傷可領1萬至10萬元，不幸死亡遺族可領120萬至300萬元。

王浩指出，根據人事處統計，104至109年，人事處共計發放因公受傷慰問金人數283人，包括因公受傷281人、因公死亡2人，累計發放金額643萬元。然而過去六年間，北市府因公受傷請公傷假的人數就近2000人，慰問金發放比例甚至不到2成。

王浩表示，104至109年市府共計編列4700萬元慰問金預算，除105年與108年因有死亡案例發出較多，其餘每年平均發出慰問金額60萬元、每年發放人數47人，但人事處慰問金的預算執行率竟只在10%左右。

王浩說，北市府慰問金執行率不佳，卻不是因公受傷的人數減少，相反，北市府因公受傷請公傷假的人數卻是逐年攀升。各局處間核定標準不一，不僅造成領取人數與實際請公傷假人數差異巨大，更出現大傷領不到、小傷領一堆的不公平情形。他建議，市府應重新檢討核定標準和程序，並主動協助同仁申請慰問金。

北市府人事處表示，公務員若是因執行勤務期間受傷，可以請公傷假，最多可以請兩年，並可另外申請慰問金；若是在上、下班途中受傷只能申請公傷假，無法申請慰問金。至於核定標準和程序，將邀集各機關共同研擬更精緻化的審查機制。

北市 公務員

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