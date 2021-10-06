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宏匯廣場推用紙本5倍券消費送回饋券 消費滿千可折百

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
VR Zone New Taipei推出會員購票優惠42折（150元）。圖／宏匯廣場提供
VR Zone New Taipei推出會員購票優惠42折（150元）。圖／宏匯廣場提供

10月8日就可領紙本5倍券，新莊宏匯廣場周年慶從明日（7日）起開跑至27日，首周搭上國慶連假推出各項超值優惠，除了有限量的會員禮，會員還可領取「星宇航空星探者」護照，持有紙本振興券消費200送200、用1000送1000，用多少送多少，回饋無上限。

宏匯廣場表示，周慶的會員來店禮500份，是可愛到讓人融化的「寶可夢護唇膏」、星宇迷想擁有的「星探者識別帶」2款IP限量來店禮，還沒開跑詢問度就超高；提醒來店禮都限會員購物滿額才能兌領。另外，超級匯會員於全館當日單筆消費滿199元，即可兌換米其林推薦NARA Thai Cuisine「金錢蝦餅」一份，一人限兌換一次，限量500份，送完為止。

宏匯廣場表示，廣場與星宇航空推出超酷炫的「星宇航空星探者」護照，周慶期間至1樓服務台出示會員卡即可領取，一卡限領一份。集滿星探者陳列處戳章，可至B2F贈品處兌換限量星宇贈禮。

另外，超級匯會員全館以紙本振興券消費，當筆消費內含振興券200送200、用1000送1000，用多少送多少，回饋無上限。「振興回饋抵用券」於周慶結束後在11月1日歸戶至APP內，11月1日至30日期間，持回饋券可至全館百貨服飾、餐飲小吃消費滿1000元抵用100元，但超市、大家電、3C除外。

因應連假全家用餐需求，宏匯廣場館內異國美食餐廳規劃「四人套餐週慶優惠」，CP值最高首選。美麗新影城國慶連假強檔推薦10月8日上映的「寶貝老闆-家大業大」與「猛毒2」，聯名卡友刷卡購票平日66折、周五、六、日8折；「VR Zone New Taipei」則推出會員購票優惠42折150元、9F湯姆熊歡樂世界兌幣500元贈送150元。

連假 護照 國慶

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