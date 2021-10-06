聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／遭疑暗槓疫苗 北市澄清：沒有任何人可以藏疫苗
針對中央配發12萬劑AZ疫苗提供民眾接種第二劑，台北市卻只開出7萬劑，遭疑暗槓疫苗。台北市副市長蔡炳坤今(6)日在防疫記者會上澄清表示，沒有任何人會藏疫苗，因為疫苗是要來接種在市民的身上，也沒有任何人可以藏疫苗，因為疫苗是由中央來統籌配發，「中央給我們多少，我們接種多少」。
蔡炳坤說，所有的疫苗接種都要上歷史系統登錄，不會有任何人藏疫苗，中央這次在第10期的AZ疫苗，有預告北市大約有12萬多的民眾，但並非直接把12萬劑疫苗配發下來，而是由北市開出預約數量，中央再分批配發疫苗，瞭解各地方接種的情況，視實際需要進行配發，「我要再強調一次，沒有任何人藏疫苗」。
蔡炳坤指出，北市醫療量能有限，開出來的預約量若只有6成、7成滿，開得越多，醫療量能就會越被分散，這會產生醫療量能的浪費，整個中央的預約系統分兩階段，第一階段，讓民眾上去做意願登記，第二階段，依照意願登記的數量，預估可能會有多少人預約，但實務上真正來預約的量又會減少。自從7月16日到現在，北市衛生局接到多少醫院、診所反映，希望預約量更精準一點，所以開出的量必須更謹慎處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言