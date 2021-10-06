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影／遭疑暗槓疫苗 北市澄清：沒有任何人可以藏疫苗

聯合報 / 記者賴韻如 余立帆／台北即時報導
針對中央配發12萬劑AZ疫苗提供民眾接種第二劑，台北市卻只開出7萬劑，遭疑藏疫苗。台北市副市長蔡炳坤今(6)日在防疫記者會上澄清說，「沒有任何人會藏疫苗」。圖／引用直播
針對中央配發12萬劑AZ疫苗提供民眾接種第二劑，台北市卻只開出7萬劑，遭疑藏疫苗。台北市副市長蔡炳坤今(6)日在防疫記者會上澄清說，「沒有任何人會藏疫苗」。圖／引用直播

針對中央配發12萬劑AZ疫苗提供民眾接種第二劑，台北市卻只開出7萬劑，遭疑暗槓疫苗。台北市副市長蔡炳坤今(6)日在防疫記者會上澄清表示，沒有任何人會藏疫苗，因為疫苗是要來接種在市民的身上，也沒有任何人可以藏疫苗，因為疫苗是由中央來統籌配發，「中央給我們多少，我們接種多少」。

蔡炳坤說，所有的疫苗接種都要上歷史系統登錄，不會有任何人藏疫苗，中央這次在第10期的AZ疫苗，有預告北市大約有12萬多的民眾，但並非直接把12萬劑疫苗配發下來，而是由北市開出預約數量，中央再分批配發疫苗，瞭解各地方接種的情況，視實際需要進行配發，「我要再強調一次，沒有任何人藏疫苗」。

蔡炳坤指出，北市醫療量能有限，開出來的預約量若只有6成、7成滿，開得越多，醫療量能就會越被分散，這會產生醫療量能的浪費，整個中央的預約系統分兩階段，第一階段，讓民眾上去做意願登記，第二階段，依照意願登記的數量，預估可能會有多少人預約，但實務上真正來預約的量又會減少。自從7月16日到現在，北市衛生局接到多少醫院、診所反映，希望預約量更精準一點，所以開出的量必須更謹慎處理。

AZ疫苗 北市 衛生局

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