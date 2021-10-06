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預算未過 台北熊好券開跑倒數 緊急宣布延後一周上路

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲邀請議員游淑慧拍宣傳片，衝高熊好券登記，不過因為預算未過，台北熊好券在開跑倒數不到一天，緊急宣布延後一周上路。圖/引用直播
台北市長柯文哲邀請議員游淑慧拍宣傳片，衝高熊好券登記，不過因為預算未過，台北熊好券在開跑倒數不到一天，緊急宣布延後一周上路。圖/引用直播

北市加碼五倍券推出台北熊好券，原本第一波活動10月8日開始，北市府原定10月8日公開抽籤，不過北市府在抽籤倒數最後不到一天，緊急宣布，台北熊好券意願登記延長至10月14日、預定10月15日線上公開抽籤。台北市秘書長陳志銘表示，因除住宿券預算議會通過外，其他來不及，北市府規畫五種券預算過了，才會啟動。

陳志銘表示，熊好券登記原本今天午夜12點就要關閉登記，不過緊急延後到14日午夜12點，原訂10月8日抽籤，也延後至15日上午抽籤。

對於為何要延期，是否因人數不如預期？陳志銘說否認因為登記人數不如預期，陳表示，北市府原本也希望跟著中央一起起跑，但因為議會僅有住宿券預算通過，其他來不及，等其他四種券的預算要過了，才會啟動。

陳志銘說，包括享購券及市集券，因為有議員覺得要再將預算講清楚一點，所以明天議會也加開財建委員會，陳說，「跟議員講清楚也是好事。」

至於柯文哲說，熊好券的登記數有70萬人，陳志銘說，目前登記的分數已經打340萬分，至於參與店家數快要6000家，對於延後登記一周的確參加登記的人數會增加。

北市 住宿券 柯文哲

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