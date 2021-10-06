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買菜搭火車更方便 汐止山光里擬設Youbike站

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員白珮茹會勘，針對樟樹二路330巷公車站牌旁的空地，預計明年規劃設站。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員白珮茹會勘，針對樟樹二路330巷公車站牌旁的空地，預計明年規劃設站。 圖／觀天下有線電視提供

汐止樟樹地區社區大樓多，不過，在樟樹一、二路底離市場或是火車站都有一段距離，所以，山光里一直希望能夠設置youbike租借站，在接獲陳情後，今(6)日新北市議員白珮茹會勘，針對樟樹二路330巷公車站牌旁的空地，預計明年規劃設站。

山光里長陳永松說，因為里內的人口越來越多，所以，請議員白珮茹幫忙爭取設置youbike租借站，很多里民聽到要設youbike都很開心，對他們要去市場或是去火車站搭車都很方便。

新北市議員白珮茹指出，當時這邊是公有地，移撥拓寬後設置了公車站牌，現在居民希望能夠在樟樹二路底可以設youbike站，所以，今年請了市府交通局以及相關單位會勘，會在這裡設youbike，希望民眾可以利用這個交通工具減少碳排放，也讓居民接駁轉乘更便利。

白珮茹表示，今天會勘後，市府交通局在明年會進場施作，而在施作之前會由養工處先就鋪面進行改善，因為，要先將地面做成像人行道的硬地，才有辦法做相關設施，所以，會請市府養工處先就環境整理好之後，明年初交由交通局施作youbike租借站。

火車站 汐止

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