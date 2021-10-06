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瑞芳四腳亭車站新亮點 彩虹鐵路柵欄好吸睛

觀天下 / 記者李嘉文／瑞芳報導
瑞芳區四腳亭車站吉安宮前的鐵路柵欄，經新北市議員林裔綺與台鐵協調和爭取經費進行改善，現在彩虹柵欄工程完成，成為拍照新亮點。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區四腳亭車站吉安宮前的鐵路柵欄，經新北市議員林裔綺與台鐵協調和爭取經費進行改善，現在彩虹柵欄工程完成，成為拍照新亮點。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區四腳亭車站吉安宮前的鐵路柵欄，設置很久，風吹日曬雨淋之下，早已殘破不堪，造成環境上的不美觀，所以在吉安宮主委和里長的建議之下，新北市議員林裔綺就極力與台鐵協調和爭取經費進行改善，現在彩虹柵欄工程完成，成為拍照新亮點。

民眾前來拍照打卡，彩虹般的鐵路柵欄，非常吸睛，火車經過時總能讓人驚呼，完工後的柵欄，一掃之前破舊的景觀，為四腳亭地區帶來一大亮點，想必之後會有許多遊客慕名前來拍照打卡。

市議員林裔綺表示，經過許多的溝通協調，非常感謝台鐵宜蘭段的段長同意，才能進行柵欄的美化，後續的維護管理，將由里辦公室負責，現在完工了，讓四腳亭地區煥然一新，也增加了一個拍照亮點，歡迎大家來四腳亭地區拍照走走。

彩虹柵欄就在四腳亭火車站出口旁，民眾若是要前往也非常方便，除了可以在彩虹柵欄打卡，也可以順遊四腳亭的信仰中心吉安宮，誠心祈求神明保佑，再到旁邊非常舒服，又漂亮的吉慶公園坐坐，將會是一趟非常放鬆的旅程。

瑞芳

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