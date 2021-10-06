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中央在新北推社宅 議員：擔憂交通問題

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
中央預計在新北興建第二階段的3萬戶社宅，新北市議員江怡臻、陳偉杰今在議會指出，興建社宅可以減緩住屋壓力，但政策推動必須考慮居民的生活機能。圖／江怡臻提供
中央預計在新北興建第二階段的3萬戶社宅，新北市議員江怡臻、陳偉杰今在議會指出，興建社宅可以減緩住屋壓力，但政策推動必須考慮居民的生活機能。圖／江怡臻提供

中央預計在新北興建第二階段的3萬戶社宅，新北市議員江怡臻、陳偉杰今在議會指出，興建社宅可以減緩住屋壓力，但政策推動必須考慮居民的生活機能，民眾都擔心交通等問題。新北城鄉局長黃國峰說，會建構溝通平台，預計下周召開會議。

江怡臻說，中央積極闢建社會住宅，例如在頂埔捷運站附近規劃1800多戶，但中央主導的社宅沒有妥善規劃，地方擔心未來會有塞車問題、綠地的縮減以及教育資源的不足。

陳偉杰表示，淡水地區並沒有立即蓋社會住宅的必要性，交通上的條件也不足，如果蓋社會住宅，恐讓當地的交通問題雪上加霜。他不反對興建社宅，但要衡量主客觀條件，中央要與新北、地方溝通，否則形同中央霸凌地方。

黃國峰指出，目前是中央單方面要求新北協助行政程序，例如建照、都更等，未來會建立溝通平台，將居民想法反映給中央，希望能找出良好合作模式，包括交通、教育資源等議題，也會要求中央提供公拖、幼兒園等公益設施。

黃國峰也說，淡海地區開發率只有3成多，許多土地都還沒開發，中央也許是要照顧淡海地區的居民，但中央還是要跟地方溝通清楚。

社宅 社會住宅 新北

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