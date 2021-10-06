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打臉柯文哲今晚拚一下 熊好券延長登記一周10月15日才抽籤

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市府今天緊急宣布，台北熊好券意願登記延長至10月14日、預定10月15日線上公開抽籤。圖／北市府提供
北市府今天緊急宣布，台北熊好券意願登記延長至10月14日、預定10月15日線上公開抽籤。圖／北市府提供

北市加碼五倍券推出台北熊好券，原本第一波活動10月8日開跑，市府原定10月8日公開抽籤，不過開跑倒數，北市府今天緊急宣布，台北熊好券意願登記延長至10月14日、預定10月15日線上公開抽籤，不過市長柯文哲才剛在防疫記者會表示，原則上還是10月8日抽籤，這波可以拚到今晚，盡量衝一下數量，卻馬上被同仁打臉。

北市府今天下午五點發出新聞稿表示，為振興台北市受到新冠疫情影響的商家，並讓更多民眾能夠共同參與這次「台北熊好券」振興活動，北市府今天宣布延長台北熊好券意願登記時間至110年10月14日晚上24時截止，並預計10月15日上午在律師見證下公開線上抽獎。

  北市府表示，台北熊好券包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共計有5種票券，份數超過100萬分。目前已有超過70萬台北通會員完成意願登記，累計登記分數達340萬份，為擴大本次振興活動參與度，尚未參加的民眾敬請把握最後機會，立即下載台北通APP及完成意願登記即可參加熊好券抽獎。

  秘書長陳志銘表示，本次熊好券的5種票券，已全數整合於「台北通（Taipei Pass）」，民眾可於單一平台進行票券登記，包括有1張面額1000元的「住宿券」、其餘為有5張面額100元的「饗購券」、「藝文券」、「運動券」及「市集券」。  

另為鼓勵店家加入振興行列，北市府也提出熊好店家王激勵獎金共210萬元，分為5大類，各類收券數前3名分別可獲得15萬元、10萬元、5萬元的激勵獎金。歡迎台北商家踴躍參加熊好店家，並成為北市府未來各種活動的特約商店。

北市 住宿券 疫情 熊好券 柯文哲

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