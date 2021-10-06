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柯文哲：游淑慧犧牲太大了 熊好券店家目標至少要1萬家

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲昨邀議員游淑慧以火熱韓劇「魷魚遊戲」為梗拍宣傳片。柯說，台北市熊好券參與店家，目標要至少要一萬家，已經透過商圈組織，用系統性一千家、一千家鋪會比較快。圖／引用直播
柯文哲昨邀議員游淑慧以火熱韓劇「魷魚遊戲」為梗拍宣傳片。柯說，台北市熊好券參與店家，目標要至少要一萬家，已經透過商圈組織，用系統性一千家、一千家鋪會比較快。圖／引用直播

北市加碼五倍券推出台北熊好券，不過民眾綁定數僅目標一半，加上店家參與度也低，台北市長柯文哲昨邀議員游淑慧以火熱韓劇「魷魚遊戲」為梗拍宣傳片。柯文哲今天說，台北市熊好券參與店家，目標要至少要一萬家，已經透過商圈組織，用系統性一千家、一千家鋪會比較快。

柯文哲說，台北熊好券準備有113萬張券，不過現在登記不到70萬，台北市為了要衝數量，不管是衝登記抽籤人數、還是衝店家數，都需要促銷活動，才能發揮振興作用。

柯也說，媒體事務組說現在最紅的是韓劇魷魚遊戲，但他只有看到海報，還是要感謝議員游淑慧。柯說，「長得還真的很像，嚇一跳，這是為了促銷活動拍廣告片，就是要衝熊好券的登記人數及店家，感謝游淑慧，真的犧牲太大了」。

對於是否有信心衝高登記數及參與店家數，柯文哲說，原則上還是10月8日抽籤，看看準備113萬籤，就是盡量登記，還可以有第二波，這波可以拚到今天晚上，大家盡量衝一下數量。

柯說，參與店家數目標是至少要超過一萬，已經透過商圈組織，用系統性一千家、一千家鋪會比較快，現在已經沒有辦法一家一家店家去找。

柯文哲 北市 游淑慧 熊好券

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