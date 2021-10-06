義工志工聯誼預算難執行 新北：改發加倍券

受COVID-19疫情影響，新北市原先義志工聯誼活動每人3840元經費無法執行，經市議員鄭戴麗香提案，市府擬配合振興五倍券方案所推出加倍券，改發加倍券來慰勞志工義工們的辛勞。

鄭戴麗香說，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，聯誼活動不易舉行，但為能持續照顧並感謝義工志工的付出，才會提案，改發加倍券，希望以兼顧振興經濟的一舉兩得方式，更能實際回饋感謝義志工的辛勞。

鄭戴麗香指出，提案後，經過1個多月溝通努力，終於得到圓滿回應，包括市府民政局、消防局及警察局，日前共同回文，皆願意即刻調整辦理模式，將無法執行3840元預算，用於採購新北市加倍券予相關民力使用，以促進新北市消費振興。

民政局指出，包括消防局及警察局的義工及志工聯誼預算，市府改發配合振興五倍券推出的加倍券3000元，這不同於禮券，是有時限要求，因此，透過聯誼活動來肯定志工付出的同時，也要求志工在各梯次活動結束前使用完畢。

至於仍有剩餘的840元的經費，民政局表示，包括警消等單位都會在市政或地方建設參訪，以支付餐盒或伴手禮等行政雜支方式來使用。

一名莊姓志工說，警力有限、民力無窮，他們在各行各業工作或退休後投入志工服務行列，其實就是希望協助市府讓新北家園更安全無虞，至於聯誼活動，他們也不是要求一定要有，但現在有議員為他們爭取福利，市府也從善如流，也是好事一樁。

新北地方總預算辦理各類人員聯誼活動，單位包括：警察局的民防、義警及義刑單位，消防救災義消、防宣義消、救護義消等單位，民政有里長、鄰長、巡守隊、調解委員會及租佃委員等單位。