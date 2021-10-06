快訊

北市餐廳內用不強制隔板、梅花座 柯文哲：可以做但不鼓勵

台海情勢40年來最嚴峻 國防部長：昔日緊張侷限外島

女機師染疫 北市府緊急匡列116人做精準疫調

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊表示，已匡列100多位師生，目前安排精準疫調。圖／截自柯文哲YouTube
台北市副市長黃珊珊表示，已匡列100多位師生，目前安排精準疫調。圖／截自柯文哲YouTube

一名國籍女機師確診，其2名孩子就讀的北市文山區萬芳國小、大安區建安國小今預防性停課篩檢，台北市副市長黃珊珊說明，已經匡列隔離100多位師生及補習班學生，下周二復學；另針對學校營養午餐用餐規定，黃珊珊說，還是鼓勵使用隔板。

黃珊珊表示，染疫女機師的4名同住家人今PCR採檢陰性，曾接觸的2名機組人員，10月4日採檢陰性，今天採檢結果尚未出爐，另還有3名接觸者的PCR採檢結果也在等待中。

染疫女機師的孩子是一對姐妹，一位是國小2年級，一位是國小3年級，因才藝班的關係，才分別送去文山區及大安區各1間國小就讀。

2名孩子於10月4日及5日有前往學校上課，因此北市昨日接獲中央通報後，即刻通知學校並採取預防性停課，由於適逢國慶連假，因此停課班級下周二開學。

目前匡列大安區國小同班師生及課後班學生總計43位，文山區同班師生、課後班、社團等學生總計59位，另有補習班14位接觸者，總計匡列116人進行自主健康管理，並安排精準疫調，北市府也會每日關懷其狀況。

針對教育部日前發文給教育局，表示將比照餐飲業鬆綁規定，學生用餐不用隔板跟1.5公尺距離，黃珊珊表示，北市沒有強制要不要用，但還是鼓勵大家可以使用，反正沒有壞處。

另外，資深媒體人周玉蔻批評柯文哲，差點害+0破功，柯文哲僅說，台灣不可能不與世界來往，這起事件北市很機警攔下及解決，認為這件事應該算是很成功的攔截。

新冠肺炎 COVID-19 北市 黃珊珊 周玉蔻 柯文哲

延伸閱讀

鄭文燦、陳其邁早知防疫鬆綁？ 黃珊珊：他們資訊暢通

戴口罩標準錯亂嗆時中 黃珊珊：有些真的很難理解

首度線上登記抽籤比運氣 柯文哲七代嗡嗡包3千個免搶

熊好券店家覆蓋率僅5.6% 加碼效果差？黃珊珊回應了

相關新聞

北市餐廳內用可免隔板 柯文哲：可以做但不鼓勵

中央流行疫情指揮中心日前宣布，5日起餐飲內用不限隔板或1.5公尺間距。台北市長柯文哲今天公布北市的餐飲業防疫管理，不強制...

北市今晚可唱KTV了 柯文哲嗆：中央細則慢地方雞飛狗跳

中央宣布10月5日起開放KTV、MTV、電子遊戲場、麻將館等娛樂場所，台北市長柯文哲今天表示，因經濟部前天晚上7點才公布...

結束罷工1個多月 美麗華工會再到新北市府抗議

美麗華高爾夫球場工會在8月下旬與資方代表簽署協議書，結束105天罷工後1個多月，工會今再度來到新北市府抗議，認為資方不給...

新北加倍券如何用 綠議員、副發言人隔空交鋒

新北副發言人呂家愷昨在臉書指出，新北為振興推出加倍券，卻被議員以「加倍欺騙」抹煞，呼籲議員可以一起推廣，不要抹煞努力。新...

防夾傷！北市3000輛公車中門加裝隔板 明年3月改裝完畢

北市公車日前發生乘客將頭手穿越公車中門旁欄杆刷卡或放置物品，導致車門開啟時遭夾傷，為杜絕類似情況，公運處將針對北市約30...

女機師染疫 北市府緊急匡列116人做精準疫調

一名國籍女機師確診，其2名孩子就讀的北市文山區萬芳國小、大安區建安國小今預防性停課篩檢，台北市副市長黃珊珊說明，已經匡列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。