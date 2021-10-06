女機師染疫 北市府緊急匡列116人做精準疫調

一名國籍女機師確診，其2名孩子就讀的北市文山區萬芳國小、大安區建安國小今預防性停課篩檢，台北市副市長黃珊珊說明，已經匡列隔離100多位師生及補習班學生，下周二復學；另針對學校營養午餐用餐規定，黃珊珊說，還是鼓勵使用隔板。

黃珊珊表示，染疫女機師的4名同住家人今PCR採檢陰性，曾接觸的2名機組人員，10月4日採檢陰性，今天採檢結果尚未出爐，另還有3名接觸者的PCR採檢結果也在等待中。

染疫女機師的孩子是一對姐妹，一位是國小2年級，一位是國小3年級，因才藝班的關係，才分別送去文山區及大安區各1間國小就讀。

2名孩子於10月4日及5日有前往學校上課，因此北市昨日接獲中央通報後，即刻通知學校並採取預防性停課，由於適逢國慶連假，因此停課班級下周二開學。

目前匡列大安區國小同班師生及課後班學生總計43位，文山區同班師生、課後班、社團等學生總計59位，另有補習班14位接觸者，總計匡列116人進行自主健康管理，並安排精準疫調，北市府也會每日關懷其狀況。

針對教育部日前發文給教育局，表示將比照餐飲業鬆綁規定，學生用餐不用隔板跟1.5公尺距離，黃珊珊表示，北市沒有強制要不要用，但還是鼓勵大家可以使用，反正沒有壞處。

另外，資深媒體人周玉蔻批評柯文哲，差點害+0破功，柯文哲僅說，台灣不可能不與世界來往，這起事件北市很機警攔下及解決，認為這件事應該算是很成功的攔截。

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