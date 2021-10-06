染疫女機師二採Ct值33變22 柯文哲：病毒量上升

北市文山區萬芳國小、大安區建安國小傳有學生家長確診，台北市長柯文哲說明，該家長為一名打過完整莫德納疫苗的40多歲女機師，入境採檢及居隔期滿前採檢均為陰性，因有出國需求再採檢時陰轉陽，該個案的基因定序結果尚未得知，無法確認是否為Delta變種病毒，另其孩童的同班師生需隔離5天。

柯文哲說明，該染疫女機師已打過完整莫德納疫苗，最後一劑是在8月6日施打，曾飛往美國及新加坡，9月27日到10月1日進行居家檢疫5天，10月2日起自主健康管理，但可以出門，10月5日因有出國需求再做一次PCR，結果陽性確診，Ct值33，今天再做一次PCR，結果Ct值變22。

柯文哲解釋，「Ct值越高表示病毒量越少，該個案Ct值從33下降到22，顯示病毒量上升」，抽血測抗體部分，新冠肺炎病毒有兩種蛋白質，分別為S蛋白質及N蛋白質，染疫者體內會出現ANTI-S及ANTI-N兩種抗體。但疫苗只有S蛋白質，因此打過疫苗者體內僅會出現ANTI-S抗體，不會有ANTI-N抗體，該個案就是出現這種情況。

柯說，目前不清楚染疫女機師是在美國還是新加坡染疫，回到台灣居家檢疫的5天還在潛伏期，5天後篩檢才發現確診，目前基因定序結果尚未得知，不能確定是否為Dela變種病毒。由此可見，就算接種完整疫苗仍不會保證不會被感染，另就算是突破性感染，也是有可能傳染別人。

該個案的2個小孩為一對姐妹，考量有才藝班的關係，分別送去文山區及大安區的國小就讀，目前已經匡列2名孩童的同班師生並隔離5天，5天後若感疫女機師的2名孩童PCR結果仍為陰性，同班師生才能解隔離。柯說，台灣表面疫情趨緩，但不小心還是會境外移入。

柯文哲表示，台灣用很大力氣圍堵，封閉邊境才能維持低感染度，台灣不可能不跟世界來往，因此仍秉持疫苗打到一個程度後，可鬆綁限制，但防疫不減輕，盡量讓社會恢復正常。

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