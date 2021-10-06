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新北：視聽歌唱復業 30家申請已14家獲准

中央社 / 新北6日電

新北市府今天表示，已有30家視聽歌唱業者提出復業申請，其中14家核准復業後已營運。市府嚴格把關審查，落實防疫與公共安全才會允許復業，讓消費者安心。

新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明直播今天下午舉行，市長侯友宜表示，中央宣布視聽歌唱業、資訊休閒業鬆綁可申請復業後，至今天已有30家業者提出復業申請。

侯友宜表示，5日共有18家KTV業者提出申請復業，經審查後，有14家已經開始營業。今天也有12家提出申請，至目前為止，共有30家業者提出申請。市府除嚴格把關，要求業者尊照中央指引做好配套防疫措施外，還加碼公安稽查才會核准，讓消費者安心。

侯友宜說，市府原則就是「嚴格把關審查、快速核准」，最重要的是業者落實相關防疫配套，做好唱歌者戴口罩、人流管制與實聯制、量體溫、控制飲食與環境消毒。新北更加碼要求公安聯合稽查小組前往稽查。

侯友宜說，業者若申請復業落實公安，會將核准營業的公告，張貼在營業場所明顯處，讓消費者參考與清楚場所經檢查通過後才准予復業。市府高階首長也將分前前往視察業者執行情形，是否落實防疫。新北市公安小組成員包括消防局、衛生局、經濟發展局、工務局、警察局等。

侯友宜 公安

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