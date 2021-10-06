北市餐廳內用可免隔板 柯文哲：可以做但不鼓勵

中央流行疫情指揮中心日前宣布，5日起餐飲內用不限隔板或1.5公尺間距。台北市長柯文哲今天公布北市的餐飲業防疫管理，不強制使用隔板與梅花座，不過柯文哲說，疫情鬆綁，不強制使用梅花做隔板，「可以做、但不鼓勵」，柯說，還是要求實聯制，若有人感染，還是可以抓出來，除了吃飯，其他沒有事，還是要戴口罩。

根據台北市的餐飲業防疫管理，民眾到餐廳內用，不強制使用隔板與梅花座；宴席開放離桌敬酒等社交活動，仍請盡量減少頻率；桌菜及自助餐不限制由專人分菜或夾取。

柯文哲也表示，店家管理部分，為落實實聯制，只要有發燒或上呼吸道症狀的顧客，禁止進入；除飲食外，仍應配戴口罩。至於入口處要量體溫、噴酒精、提供乾洗手或洗手設備。

至於自助餐型態的餐廳，應有適當的阻隔，避免食物遭到顧客的飛沫汙染。總人數超過中央流行疫情指揮中心規定室內外人數上限的營業型態，應於三日前向衛生局報備。