聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市餐廳內用可免隔板 柯文哲：可以做但不鼓勵
中央流行疫情指揮中心日前宣布，5日起餐飲內用不限隔板或1.5公尺間距。台北市長柯文哲今天公布北市的餐飲業防疫管理，不強制使用隔板與梅花座，不過柯文哲說，疫情鬆綁，不強制使用梅花做隔板，「可以做、但不鼓勵」，柯說，還是要求實聯制，若有人感染，還是可以抓出來，除了吃飯，其他沒有事，還是要戴口罩。
根據台北市的餐飲業防疫管理，民眾到餐廳內用，不強制使用隔板與梅花座；宴席開放離桌敬酒等社交活動，仍請盡量減少頻率；桌菜及自助餐不限制由專人分菜或夾取。
柯文哲也表示，店家管理部分，為落實實聯制，只要有發燒或上呼吸道症狀的顧客，禁止進入；除飲食外，仍應配戴口罩。至於入口處要量體溫、噴酒精、提供乾洗手或洗手設備。
至於自助餐型態的餐廳，應有適當的阻隔，避免食物遭到顧客的飛沫汙染。總人數超過中央流行疫情指揮中心規定室內外人數上限的營業型態，應於三日前向衛生局報備。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言