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北市餐廳內用不強制隔板、梅花座 柯文哲：可以做但不鼓勵

台海情勢40年來最嚴峻 國防部長：昔日緊張侷限外島

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北市餐廳內用可免隔板 柯文哲：可以做但不鼓勵

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天公布北市的餐飲業防疫管理，消費者餐廳內用不強制使用隔板與梅花座，不過柯文哲說，疫情鬆綁，不強制使用梅花座及隔板，「可以做、但不鼓勵」。圖／引用直播
柯文哲今天公布北市的餐飲業防疫管理，消費者餐廳內用不強制使用隔板與梅花座，不過柯文哲說，疫情鬆綁，不強制使用梅花座及隔板，「可以做、但不鼓勵」。圖／引用直播

中央流行疫情指揮中心日前宣布，5日起餐飲內用不限隔板或1.5公尺間距。台北市柯文哲今天公布北市的餐飲業防疫管理，不強制使用隔板與梅花座，不過柯文哲說，疫情鬆綁，不強制使用梅花做隔板，「可以做、但不鼓勵」，柯說，還是要求實聯制，若有人感染，還是可以抓出來，除了吃飯，其他沒有事，還是要戴口罩。

根據台北市的餐飲業防疫管理，民眾到餐廳內用，不強制使用隔板與梅花座；宴席開放離桌敬酒等社交活動，仍請盡量減少頻率；桌菜及自助餐不限制由專人分菜或夾取。

柯文哲也表示，店家管理部分，為落實實聯制，只要有發燒或上呼吸道症狀的顧客，禁止進入；除飲食外，仍應配戴口罩。至於入口處要量體溫、噴酒精、提供乾洗手或洗手設備。

至於自助餐型態的餐廳，應有適當的阻隔，避免食物遭到顧客的飛沫汙染。總人數超過中央流行疫情指揮中心規定室內外人數上限的營業型態，應於三日前向衛生局報備。

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