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北市今晚可唱KTV了 柯文哲嗆：中央細則慢地方雞飛狗跳

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲抱怨，雖中央理論上昨天就宣布可以開始唱KTV，不過經濟部前天才公布規則，「台北市一天辦完已經很厲害，下次有這種事，也要早點講，今天一天大家都雞飛狗跳。」圖／引用直播
柯文哲抱怨，雖中央理論上昨天就宣布可以開始唱KTV，不過經濟部前天才公布規則，「台北市一天辦完已經很厲害，下次有這種事，也要早點講，今天一天大家都雞飛狗跳。」圖／引用直播

中央宣布10月5日起開放KTV、MTV、電子遊戲場、麻將館等娛樂場所，台北市柯文哲今天表示，因經濟部前天晚上7點才公布細則，台北市雞飛狗跳，除員工六成要打疫苗外，沒打疫苗要提供快篩陰性，昨天業者手忙腳亂，緊急找回員工快篩，今天一共有20家申請，北市府下午會全部檢查完畢。柯文哲說，「台北市今天晚上，就可以唱KTV了」。

不過對於中央宣布開放KTV等娛樂場所，柯文哲也抱怨，雖然衛福部長陳時中說10月5日就可以開放，但經濟部的防疫管理細則指引是在10月4日晚上6、7點，北市府才收到經濟部的Email防疫管理措施指引。

柯說，北市府昨天一早，產業局開始作表格並通知業者，尤其昨天北市府以為一開始工作人有六成打疫苗就可以開放，但中央沒有講，那些沒有打疫苗的，需要七天的快篩或PCR，結果造成業者手忙腳亂，將沒有打疫苗的找回來做PCR，昨天業者也迅速反應，將沒有打疫苗的，都買快篩劑。

柯文哲說，北市府今天已經收到20家業者申請，北市府公務員上午也去做實地審查，北市府今天下午以前，會全部檢查完畢，只要符合六成打疫苗、沒有打疫苗的有快篩，台北市今天晚上就可以開始唱KTV。

柯文哲也提醒，台北市唱KTV，消費者進KTV要掃一次QR code，進包廂還要再掃一次，因為北市府要確認包廂是誰跟誰唱歌，不然若有確診，一個晚上KTV幾百人要隔離，不切實際，所以進KTV掃一次、進包廂再掃一次，萬一有感染才有辦法篩。

柯文哲說，北市府會請警察臨檢，沒有掃兩次QR code的，會罰業者，因為業者要確保業者都有掃。

柯提醒，從現在開始，民眾要去KTV、MTV要帶手機，要用台北通掃QR code，最差也要用1922，所以今天晚上，台北市就可以唱KTV了。

柯也抱怨，雖中央理論上昨天就宣布可以開始唱KTV，不過經濟部前天才公布規則，「台北市一天辦完已經很厲害，下次有這種事，也要早點講，今天一天大家都雞飛狗跳。」

北市 KTV 疫苗 柯文哲

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